Knorr-Bremse Rail Systems Italia e Misericordia di Campi Bisenzio: così prende forma il volontariato aziendale

CAMPI BISENZIO – Quando si può parlare di un esempio significativo di volontariato aziendale. Nell’ambito del programma “Better Together”, progetto di Knorr-Bremse Rail Systems Italia dedicato al benessere delle proprie persone e alla responsabilità sociale, prende il via un nuovo progetto di volontariato aziendale in collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio. Progetto che permetterà ai dipendenti di dedicare due giornate all’anno al volontariato presso la Misericordia, con piena retribuzione da parte dell’azienda, contribuendo così concretamente al benessere della comunità di riferimento.

Nel corso degli anni, infatti, la collaborazione fra Knorr-Bremse e la Misericordia di Campi Bisenzio si è via via rafforzata attraverso piani di welfare mirati al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie e con il contributo di Knorr-Bremse per l’acquisto di un’ambulanza neonatale. Questo ulteriore step vedrà i volontari di Knorr Bremse occuparsi principalmente dell’accompagnamento di persone disabili nelle strutture sanitarie per visite mediche, terapie e altre necessità, così come del supporto a bambini e adulti diversamente abili durante le ore diurne, offrendo loro attività ricreative e di intrattenimento nelle strutture dedicate.

Un’iniziativa, si legge in una nota, che “rappresenta un passo importante per Knorr-Bremse nella promozione della responsabilità sociale di impresa e nel rafforzamento dei legami con il territorio e con le proprie persone”. “Siamo orgogliosi di essere parte attiva nella vita della nostra comunità, – ha detto Simone Mantero, amministratore delegato di Knorr-Bremse Italia – attraverso questa collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio, non solo offriamo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ma incentiviamo anche i nostri dipendenti a vivere valori di solidarietà e collaborazione che sono alla base della nostra cultura aziendale”. Il progetto ha già visto lo svolgersi di due sessioni di briefing durante le quali i volontari della Misericordia hanno spiegato ai dipendenti di Knorr-Bremse le attività da svolgere e condiviso i valori della Confraternita che da quasi 500 anni offre il suo costante impegno nella cura e nell’assistenza delle persone.

“Una nuova iniziativa che va ad aggiungersi alla collaborazione oramai in atto da circa un anno con l’azienda Knorr-Bremse. Un progetto assolutamente innovativo di welfare aziendale che permetterà di dedicare parte delle ore di lavoro ad attività di volontariato presso la nostra Misericordia che mi auspico possa essere di stimolo per altri grandi aziende del territorio che saremo ben lieti di accogliere, – ha aggiunto il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – un plauso a Knorr-Bremse per la sensibilità verso il sociale e per la nostra Misericordia”.

Knorr-Bremse crede fermamente nell’importanza di coniugare successo economico e impegno sociale. La partnership con la Misericordia di Campi Bisenzio è solo uno dei numerosi progetti di sostenibilità e responsabilità sociale che l’azienda porta avanti a livello globale anche con il supporto delle proprie persone. L’accordo per il volontariato aziendale rappresenta quindi un ulteriore capitolo nell’ambito del programma “Better Together”, che “mira a creare un ambiente di lavoro dove il benessere fisico, psicologico e sociale siano al centro, – ha concluso Edoardo Cocchi, direttore HR di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – vedere il coinvolgimento e l’adesione entusiasta dei nostri dipendenti conferma che stiamo andando nella direzione giusta. “Better Together” non è solo un progetto, è il nostro impegno quotidiano per rendere Knorr Bremse un luogo dove lavorare significa anche contribuire a obiettivi più ampi”.