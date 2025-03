“La baronessa di Carini”: giovedì 6 marzo la presentazione del libro di Pietro Trapassi in Palazzo Medici Riccardi

FIRENZE – L’appuntamento è per il 6 marzo alle 16.30 in Sala Pistelli. Per una minuziosa ricostruzione storica e l’attualità del femminicidio, una storia di cappa e spada del ‘500. In Palazzo Medici Riccardi, infatti, sarà presentato il libro di Pietro Trapassi “La baronessa di Carini. Una storia di cappa e spada del ‘500” (Nicomp-Laboratorio […]

FIRENZE – L’appuntamento è per il 6 marzo alle 16.30 in Sala Pistelli. Per una minuziosa ricostruzione storica e l’attualità del femminicidio, una storia di cappa e spada del ‘500. In Palazzo Medici Riccardi, infatti, sarà presentato il libro di Pietro Trapassi “La baronessa di Carini. Una storia di cappa e spada del ‘500” (Nicomp-Laboratorio Editoriale, 2022). Introdurranno l’incontro Alessia Bettini, responsabile della segreteria del sindaco metropolitano, Michele Brancale, capo ufficio stampa della Città Metropolitana, Federica Petti, vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio. Dialoga con l’autore Ornella Guzzetti, giornalista e presidente del Comitato unico di garanzia dell’ente. La vicenda narrata nel libro è stata tramandata per cinquecento anni dai cantastorie siciliani fino ad essere conosciuta da tutti grazie allo sceneggiato televisivo, diretto da Daniele D’Anza, del 1975, “L’amaro caso della Baronessa di Carini”. Dopo 50 anni dalla messa in onda rimane l’attualità di una storia che racconta del femminicidio di una nobile palermitana, Laura Lanza, sotto l’impero spagnolo di Carlo V, a causa dell’amore ricambiato per Ludovico Vernagallo ma non gradito al padre che la costringe giovanissima a sposare il futuro barone di Carini, Vincenzo La Grua. Trapassi ricostruisce puntualmente l’ambiente storico e l’atmosfera in cui matura il delitto e racconta nuovi retroscena sugli assassini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.