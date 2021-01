La Befana della Pro loco signese quest’anno è social. Il 6 gennaio diretta Facebook con Maria Claretta e la sua animazione

SIGNA – La Befana della Pro loco di Signa quest’anno… arriva a casa. Non fisicamente, a causa delle normative anti Covid, ma virtualmente sì. E sicuramente sarà una Befana social quella pensata per i più piccoli, signesi e non. L’appuntamento è per domani, mercoledì 6 gennaio, festa dell’Epifania, con inizio alle 16.30. E sarà Maria […]

SIGNA – La Befana della Pro loco di Signa quest’anno… arriva a casa. Non fisicamente, a causa delle normative anti Covid, ma virtualmente sì. E sicuramente sarà una Befana social quella pensata per i più piccoli, signesi e non. L’appuntamento è per domani, mercoledì 6 gennaio, festa dell’Epifania, con inizio alle 16.30. E sarà Maria Claretta a intrattenere chiunque lo desideri con una diretta Facebook che tuttavia è rivolta ai bambini. Per partecipare è sufficiente andare sul suo profilo Facebook, Maria Claretta Animazione, e collegarsi alla diretta.

“Nonostante tutte le restrizioni – spiega Letizia Pancani, presidente della Pro loco si Signa – abbiamo voluto pensare lo stesso ai “nostri” bambini visto che quest’anno, il 6 gennaio, non abbiamo potuto organizzare il classico evento in piazza Stazione. Evento simbolo della Pro loco, nel corso del quale, negli anni passati, la Befana si calava in piazza dal tetto della stazione ferroviaria grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco per poi consegnare le calze ai bambini. Non è la stessa cosa ma ci auguriamo che con Maria Claretta e il suo spettacolo on line di fare un omaggio gradito alla Befana e far passare un po’ di tempo in spensieratezza ai bambini. Approfittiamo dell’occasione, infine, per rivolgere a tutti i nostri migliori auguri per un felice 2021, anticipando che a breve, ma ne daremo comunicazione più avanti, prenderà il via del tesseramento per il nuovo anno”.