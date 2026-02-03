La “Biblioteca a casa tua”: torna il servizio gratuito di prestito a domicilio organizzato dalla Lazzerini insieme all’Arci

PRATO – E’ tornato il servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Lazzerini che porta “La biblioteca a casa tua”. L’obiettivo è quello di arrivare sempre di più ai cittadini non autosufficienti, più fragili o che hanno difficoltà a uscire dal proprio domicilio. Il servizio, affidato all’Associazione Arci Comitato Territoriale, è completamente gratuito e prevede la consegna direttamente a casa […]

PRATO – E’ tornato il servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Lazzerini che porta “La biblioteca a casa tua”. L’obiettivo è quello di arrivare sempre di più ai cittadini non autosufficienti, più fragili o che hanno difficoltà a uscire dal proprio domicilio. Il servizio, affidato all’Associazione Arci Comitato Territoriale, è completamente gratuito e prevede la consegna direttamente a casa di libri, cd e audiolibri. Chi abita a Prato, non è autosufficiente e vuole usufruire del prestito a domicilio, dovrà semplicemente chiamare il numero 0574 1837850 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. 30 oppure inviare una e-mail all’indirizzo prestitoadomiciliolazzerini@comune.prato.it. Risponderà un bibliotecario con cui sarà possibile prenotare libri, cd e audiolibri. È possibile verificare da casa la disponibilità dei materiali da prendere in prestito collegandosi al catalogo on line della Lazzerini.

Fatto questo, un incaricato Arci li consegnerà direttamente a casa del cittadino oppure sarà possibile ritirarli in uno dei seguenti circoli Arci più vicini alla propria abitazione: circolo di Paperino, via dell’Alloro 14 – Paperino, circolo 29 Martiri, via di Cantagallo 250 – Figline di Prato; circolo Costa Azzurra, via Firenze 253 – Le Macine; circolo La Libertà del 1945, via Pistoiese 659 – Viaccia. Per restituirli, dopo un mese, si potrà riconsegnare ciò che si è preso in prestito direttamente in uno dei circoli vicino casa, alla biblioteca Lazzerini, di persona o tramite un incaricato, oppure sarà un operatore Arci ad andare a casa per consentirne la restituzione. Il servizio era stato attivato durante l’emergenza sanitaria per raggiungere le persone in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità. Nel 2024 era stato possibile ripristinarlo grazie a un contributo del Consiglio regionale ed è dal 2025 che la Lazzerini si impegna con le proprie risorse a dare continuità a un servizio essenziale per i cittadini nel segno di una biblioteca sempre più inclusiva. Info: http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/.