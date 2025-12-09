“La Casa degli Svizzeri” di Giorgetti alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Per i sestesi era “La Casa degli Svizzeri”. Per Maja Einstein, che vi abitava, “Samos”. Per la piccola Margherita, che lì trascorse una parte della propria infanzia, un rifugio fatto anche di musica e fette di dolce. È da questo luogo che Massimo Giorgetti trae spunto per un viaggio indietro e avanti nel tempo, […]

SESTO FIORENTINO – Per i sestesi era “La Casa degli Svizzeri”. Per Maja Einstein, che vi abitava, “Samos”. Per la piccola Margherita, che lì trascorse una parte della propria infanzia, un rifugio fatto anche di musica e fette di dolce. È da questo luogo che Massimo Giorgetti trae spunto per un viaggio indietro e avanti nel tempo, nel tentativo ben riuscito di ricostruire gli intrecci della grande Storia con le storie di alcune famiglie sestesi, tra cui la propria, dalla fine dell’800 fino ai primi anni ’50. Una narrazione avvincente, quella del suo libro “La Casa degli Svizzeri e altre storie”, che sarà presentato alla libreria Rinascita venerdì 12 dicembre alle ore 18 (per prenotarsi chiamare lo 055440107). Sestese di nascita, già docente di arte e immagine e preside dell’Istituto Alfani di Sesto, alpinista socio del Club Alpino Italiano, Massimo Giorgetti racconta le tracce preziose di vite spesso belle e piene, nonostante le difficoltà a volte anche grandi che le persone cui sono appartenute hanno dovuto affrontare nel corso delle loro esistenze: dalla vita in collina come mezzadri fino agli eventi della seconda guerra mondiale, con gli intrecci che hanno visto i suoi genitori testimoni diretti delle vicissitudini di alcuni membri della famiglia Einstein, a Sesto Fiorentino e a San Donato in Collina.