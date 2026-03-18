La città dei “15 minuti”: al via tre passeggiate esplorative

SESTO FIORENTINO – Tre camminate esplorative per indagare i diversi modi in cui le donne vivono lo spazio pubblico: è questo il senso dei percorsi varati dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con l’associazione Mega. Le passeggiate si svolgeranno in orari diversi proprio per sottolineare il rapporto tra la città e le donne e […]

SESTO FIORENTINO – Tre camminate esplorative per indagare i diversi modi in cui le donne vivono lo spazio pubblico: è questo il senso dei percorsi varati dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con l’associazione Mega. Le passeggiate si svolgeranno in orari diversi proprio per sottolineare il rapporto tra la città e le donne e svolgeranno il 20 marzo, il 4 e l’11 aprile. Gli itinerari sono stati ideati a partire dal workshop tenuto in biblioteca durante l’evento “Che genere di città?” lo scorso mese di giugno.

“Le nostre città sono state costruite da uomini per rispondere ad esigenze di altri uomini, mentre le donne erano relegate alla sola dimensione domestica e bambine e bambini e persone anziane nemmeno venivano prese in considerazione – afferma la consigliera delegata alle pari opportunità Irene Falchini – Lo spazio urbano è stato concepito per l’uomo lavoratore che magari si sposta per lo più in auto e non ha disabilità fisiche. L’approccio dell’urbanistica di genere ha come obiettivo quello di ribaltare la prospettiva e di fornire a chi pianifica le città nuovi strumenti affinché siano sempre più inclusive”.

Insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale e a personale tecnico, le partecipanti avranno il compito di individuare e proporre lungo il percorso gli elementi che possono migliorare la percezione di sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici (illuminazione, arredo urbano, accessibilità, alberi e verde urbano) nonché di visualizzare e incoraggiare altri tipi di pianificazione, progettazione, manutenzione e ristrutturazione degli spazi pubblici che tengano conto delle esigenze delle donne. “Con queste tre passeggiate esplorative, realizzate insieme all’associazione Mega, proseguiamo il cammino iniziato lo scorso anno che si tradurrà in atti di pianificazione territoriale – aggiunge Falchini – Vogliamo testare la città dei 15 minuti, vedere come le donne vivono la città e che le loro parole entrino nell’attività amministrativa”. Le passeggiate esplorative si terranno: venerdì 20 marzo, ritrovo ore 18,30 in piazza Luigi Galvani (Piazza della Stazione di Sesto Fiorentino); sabato 4 aprile, ritrovo ore 15,30 in piazza Vittorio Veneto; sabato 11 aprile, ritrovo alle 15,30 in piazza Spartaco Lavagnini.