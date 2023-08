“La città errante”: esperienze artistiche urbane per conoscere Sesto

SESTO FIORENTINO – Esperienze artistiche e immersive di generi diverse per vivere Sesto. L’associazione Socialisarte per tre giornate a partire da domani organizza “La Città errante”, esperienze urbane gratuite e accessibili a tutti. Tre giornate di eventi nei luoghi più frequentati della città: piazza IV Novembre, piazza Vittorio Veneto e la Biblioteca Ernesto Ragionieri. Venerdì 1 […]

SESTO FIORENTINO – Esperienze artistiche e immersive di generi diverse per vivere Sesto. L’associazione Socialisarte per tre giornate a partire da domani organizza “La Città errante”, esperienze urbane gratuite e accessibili a tutti. Tre giornate di eventi nei luoghi più frequentati della città: piazza IV Novembre, piazza Vittorio Veneto e la Biblioteca Ernesto Ragionieri. Venerdì 1 settembre in piazza IV Novembre dalle ore 17, ad attendere sestesi e non, ci sarà una una piccola “città” fatta di percorsi, giochi e grandi oggetti scenografici, tutta da scoprire e da giocare – adulti e bambini insieme – accompagnati dalla guida e dalle performance di Maestri e allievi di Socialisarte. Uno spettacolo- laboratorio adatto sia ai bambini che agli adulti, in un percorso di riscoperta del rapporto tra il corpo e lo spazio collettivo. Questa nuova città non conosce limiti: è un susseguirsi di “porte”, “Le Porte per OgniDove” che cambiano sempre le prospettive. Tutto è possibile, anche volare. E come Alice nel suo onirico viaggio, si incontrano personaggi chiusi in bolle giganti, o che corrono su una sola ruota, o che danzano e fanno acrobazie in aria ribaltando il sopra e il sotto.

Dalle 18 Matteo Cavaciocchi, writer esperto in graffiti e pittura estemporanea, darà la possibilità a tutti di provare cimentarsi in graffiti e pittura. Anche la musica è protagonista: Open Dj sarà il Dj Set costruito attivamente insieme al pubblico. A seguire Dj Garm farà ascoltare la sua musica prima del concerto live della band Funky Dream. In presenza dalle 17 alle 21 ci sarà il Gruppo Flash della Cooperativa CAT. Tutti gli eventi e i laboratori saranno seguiti e raccontati dalla redazione della web radio Radio PalinSesto.

Sabato 2 settembre sul palco centrale di piazza Vittorio Veneto, dalle 18.30 alle 19, in attesa dell’apertura del concerto serale, il pubblico verrà animato dalla voce di Nelea. Martedì 5 settembre La Città Errante si sposta alla Biblioteca Ernesto Ragionieri. Dalle 18 alle 19 nel cortile interno, grandi e piccini di tutte le età saranno trasportati nel racconto attivo di “Alice nella città errante” (tratto da Alice nel paese delle meraviglie). Insieme a Socialisarte si esplora il racconto e si conoscono i personaggi attraverso musica, giochi e movimento. (Laboratorio gratuito. Necessaria prenotazione presso la Biblioteca). Alle 21 gli artisti di Socialisarte ci portano Sulla Luna per piacere con uno spettacolo di teatro, danza e danza aerea in cui i testi di Gianni Rodari insieme alla musica, alla danza e alla danza aerea accompagneranno il pubblico in un viaggio onirico verso il sogno e la poesia. Ingresso gratuito.