La Città Metropolitana e i lavori in Fi-Pi-Li: le reazioni delle forze politiche

FIRENZE – Dibattito acceso ma senza particolari problemi sugli interventi necessari in Fi-Pi-Li durante il consiglio metropolitanao di questa mattina. Per il consigliere del Centrodestra per il cambiamento, Alessandro Scipioni, “i lavori sulla Fi-Pi-LI sono necessari e improcrastinabili. Da parte dei revisori dei conti è intervenuto un parere con riserva su alcuni aspetti sui quali […]

FIRENZE – Dibattito acceso ma senza particolari problemi sugli interventi necessari in Fi-Pi-Li durante il consiglio metropolitanao di questa mattina. Per il consigliere del Centrodestra per il cambiamento, Alessandro Scipioni, “i lavori sulla Fi-Pi-LI sono necessari e improcrastinabili. Da parte dei revisori dei conti è intervenuto un parere con riserva su alcuni aspetti sui quali è opportuno un approfondimento”. La necessità di approfondire bene e fino in fondo le riserve dei revisori sul parere da loro espresso, fra l’altro favorevole, è stata espressa per la maggioranza dal consigliere Massimo Fratini, per il quale “l’esame tecnico che seguirà in Commissione sui rilevi del revisori non costituisce un motivo per non procedere all’approvazione della delibera”. Di qui l’appello a tutte le forze politiche a non astenersi ma a approvare l’atto. L’invito è stato accolto per il Centrodestra dalla consigliera Cecilia Cappelletti e per la lista Territori Beni Comuni dal consigliere Enrico Carpini, per il quale “l’approfondimento in commissione dovrà comunque riguardare anche l’esigenza pubblica della realizzazione degli interventi”.

Nella stessa seduta di questa mattina il Consiglio Metropolitano ha affrontato la situazione in Fi-Pi-Li discutendo anche una proposta di mozione avanzata dai consiglieri di Territori Beni Comuni Enrico Carpini e Lorenzo Falchi. Illustrando la mozione il consigliere Carpini ha rilevato “che l’aumento del traffico sull’arteria impone un adeguamento strutturale che prescinde dall’attuale emergenza”. Di qui la proposta della mozione, che Carpini ha emendato in modo da renderla condivisibile da tutto il Consiglio, di approfondire il tema con riunioni delle Commissioni controllo e affari generali. Preso atto degli emendamenti presentati da Carpini il consigliere Massimo Fratini ha annunciato voto favorevole della maggioranza alla mozione e agli approfondimenti previsti nelle Commissioni. Stesso orientamento ha dichiarato per il centro destra il consigliere Alessandro Scipioni. La mozione è stata così approvata dal Consiglio all’unanimità.