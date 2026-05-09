“La collina dell’usignolo”: oggi la presentazione del romanzo di don Vincenzo Arnone con il vescovo Gambelli

CAMPI BISENZIO – “La collina dell’usignolo”: è il titolo del nuovo romanzo scritto da don Vincenzo Arnone, rettore della Chiesa dell’Autostrada del Sole, che sarà presentato oggi pomeriggio, sabato 9 maggio, alle 16, presso il Convento delle Bettine. Alla presenza del vescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, e della professoressa dell’Università Firenze, Elena Giannarelli, mentre a ccordinare l’evento sarà Vincenzo Orlando, direttore di Florentour pellegrinaggi e viaggi. Don Vincenzo, fra l’altro, è reduce dalla presentazione, la passata settimana a Quinto, del suo monologo in versi “Salire alla Verna”, poemetto composto da 12 poesie scritto nel 2024 e rappresentato a Pistoia, Monteriggioni, Siena, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino mentre sono in programma altre repliche a Montebonello, Rufina, Forte dei Marmi e Matera.