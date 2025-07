La Commissione Controllo e Garanzia si riunirà per discutere sul boicottaggio dei farmaci israeliani

SESTO FIORENTINO – Si terrà lunedì 14 luglio alle 12 la Commissione Controllo e Garanzia sul boicottaggio dei farmaci con una audizione dei vertici dell’Azienda Farmacie. La commissione, in forma pubblica, si riunirà nella sala consiliare del Comune. “La vicenda – afferma il presidente della Commissione Daniele Brunori – ha avuto ampio risalto anche a livello nazionale e ha suscitato un acceso dibattito, con reazioni diverse e preoccupazioni da parte di molti cittadini. Riteniamo quindi doveroso fare piena chiarezza su una scelta che coinvolge un tema così delicato come il diritto alla salute, che deve rimanere al riparo da decisioni ideologiche e non condivise. Come presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ritengo sia nostro dovere garantire trasparenza e ascolto, per chiarire cosa sia accaduto, con quali modalità sia stata presa la decisione e per comprendere quali possano essere gli effetti concreti sulla cittadinanza e sul servizio farmaceutico comunale”.