La compagnia dei giovani del Centro Iniziative Teatrali vince il Leorso d’oro 2023 nella rassegna “Alchimie”

CAMPI BISENZIO – La compagnia del Centro iniziative Teatrali insieme all’IIS Anna Maria Enriques Agnoletti vince il Leorso d’oro 2023 all’interno del concorso-rassegna Alchimie 2023 – Sezione laboratori teatrali scolastici, con lo spettacolo “Gli africani siamo noi” per la regia di Manola Nifosì e Sergio Aguirre. Il premio è stato consegnato sabato scorso al Teatrodante Carlo Monni durante la cerimonia conclusiva della rassegna.

Lo spettacolo “Gli africani siamo noi” è infatti il risultato finale del laboratori di scrittura creativa e del laboratorio teatrale tenuto da Manola Nifosì e Sergio Aguirre (Centro Iniziative Teatrale) e con la collaborazione della professoressa Maria Rosaria Santo per la classe quinta C del Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino. Tutto questo grazie alla lettura del libro di Guido Barbujani “Gli africani siamo noi” che ha condotto gli studenti a esplorare il filo ideale che collega il discorso scientifico ai numerosi esempi di misconoscenze che sono state asservite all’ideologia razzista nel corso della storia. Un giudice, avvocati della difesa e dell’accusa danno quindi vita a un processo che cercherà di fare chiarezza sul concetto di “razza umana”. Questa invece la motivazione della giuria formata da Isabella Valoriani, Gianna Mancini, Angelita Borgheresi, Chiara Cappelli e Roberto Caccavo: “Per la particolare scelta drammaturgica esito di un laboratorio di scrittura creativa che affronta un tema importante inserendolo in un percorso teatrale ed educativo; per la passione e energia della recitazione dalla quale traspare un lavoro corale e intenso che ciononostante porta in scena intatte le singole individualità e pensieri scaturiti dalla creazione del testo”.

“Alchimie” è un concorso-rassegna, un laboratorio aperto per le produzioni giovanili, che ha visto debuttare otto produzioni inedite sui palchi di tre teatri toscani: il Garibaldi di Figline, il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e il Teatro comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. E punta ad avvicinare al teatro una nuova generazione di appassionati, con l’obiettivo di costruire un pubblico di spettatori consapevoli e capaci di comprendere i diversi linguaggi del teatro. Nata 14 anni fa su iniziativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno, la rassegna ha rinnovato infatti per il terzo anno la collaborazione con i Comuni di Campi Bisenzio e San Casciano in Val di Pesa. “Sui nostri palcoscenici si sono viste tante proposte di qualità. Da oltre dieci anni, Alchimie porta in teatro nuove generazioni di appassionati, crescendo di edizione in edizione e contribuendo a formare quel pubblico giovanile che rappresenta una presenza sempre significativa anche per le stagioni di prosa dei nostri teatri”, spiegano gli assessori alla cultura, Dario Picchioni per il Comune di Figline e Incisa Valdarno e Maura Masini per il Comune di San Casciano in Val di Pesa.

“Da questa rassegna sono emersi generazioni di nuovi appassionati di teatro e alcuni giovani attori e siamo orgogliosi di come continui a crescere di edizione in edizione” aggiunge spiega Dario Picchioni. “Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nell’espressione artistica, rendere protagonisti sul palcoscenico coloro che da spettatori, sempre più rari, frequentano le sale teatrali della Toscana, è un obiettivo che sosteniamo da anni”, ha concluso Maura Masini.