CALENZANO – Domenica 8 febbraio alle 21.15, il Teatro Manzoni di ospita “La correzione del mondo – Secondo studio”, un progetto nato da un’idea di Riccardo Goretti e prodotto da Spazio Teatrale Allincontro. Lo spettacolo vede in scena lo stesso Goretti insieme a Massimo Bonechi ed Emilia Scarpati Fanetti, con la consulenza critica di Graziano Graziani e Simone Nebbia. Liberamente ispirato all’omonimo saggio di Davide Piacenza, lo spettacolo si addentra con ironia e lucidità nel labirinto del politicamente corretto, della cancel culture e dell’impatto, spesso tossico, che i social media hanno sulla nostra percezione della realtà.
“La correzione del mondo” al Teatro Manzoni
CALENZANO – Domenica 8 febbraio alle 21.15, il Teatro Manzoni di ospita “La correzione del mondo – Secondo studio”, un progetto nato da un’idea di Riccardo Goretti e prodotto da Spazio Teatrale Allincontro. Lo spettacolo vede in scena lo stesso Goretti insieme a Massimo Bonechi ed Emilia Scarpati Fanetti, con la consulenza critica di Graziano Graziani e Simone Nebbia. Liberamente ispirato all’omonimo saggio di Davide Piacenza, lo […]