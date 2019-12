La cucina di recupero e la pasta fresca per Natale: i consigli del gruppo FB Cuochi di Sesto Fiorentino e dintorni

SESTO FIORENTINO – Si scambiano ricette di cucina, ma anche consigli utili per preparare i cibi, per la conservazione degli alimenti e per la preparazione della tavola delle serate importanti, o come quella di domani 25 dicembre, del pranzo natalizio. Sono gli iscritti digitali al gruppo Facebook “Cuochi di Sesto Fiorentino e dintorni” che proprio in questi giorni, su sollecitazione di una delle amministratrici della pagina social Rita Nerozzi, hanno superato quota 3500. “Per l’esattezza oggi sono 3543 – dice Nerozzi – e siamo soddisfatti. I partecipanti al gruppo sono per la maggior parte donne di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non solo sestesi, ma anche toscani ed emiliani. Donne che cucinano, i nostri non sono menù da Chef ma ricette e consigli di chi quotidianamente cucina e si trova a fare i conti con gli avanzi”.

Rita Nerozzi dal 2015 gestisce la pagina insieme a Alessandro Papa, ma il gruppo è nato due anni prima. “E’ nato ad ottobre 2013 con Annalisa Gensini – spiega Nerozzi – poi sono entrata come amministratrice e visto che avevo un po’ di tempo libero ho cercato di arricchirlo con immagini e cambiare la foto della pagina spesso. Sulla pagina diamo spazio a tutti: chi vuole può postare la ricetta e mostrare la foto del piatto realizzato, oppure mettere solo l’immagine; si possono chiedere e dare consigli sugli alimenti o sulla preparazione di una pietanza, insomma ci comportiamo come si comportavano le cuoche di una volta, lo facciamo in forma digitale mentre prima si incontravano in cucina”.

La cucina online del Gruppo Cuochi di Sesto Fiorentino e dintorni, però a novembre scorso, per un pomeriggio è diventata realtà: alcuni componenti del gruppo si sono incontrati e, poiché sono cuochi, si sono messi al lavoro preparando la pasta fresca.

“E’ stato bello incontrarci ed è stato possibile anche grazie alla presidente del centro civico del Neto Monica Barducci – spiega Nerozzi – in quella serata ci siamo messi alla prova e divertiti preparando la pasta fresca”.

Rita Nerozzi da qualche tempo, dopo aver lasciato il lavoro di ufficio, si dedica alla cucina come volontaria alla Casa del popolo di Colonnata. “Mi piace molto cucinare – dice Nerozzi – mi piace l’impiattamento e sperimentare in cucina, ma soprattutto quando mi è possibile preparo piatti con ricette di recupero. Gli avanzi in cucina sono una ricchezza che non dobbiamo buttare e dobbiamo riutilizzare”.

Per il 2020 il Gruppo ha intenzione di crescere, aumentare il numero degli iscritti, ma anche delle proposte. “Vorremmo riuscire a coinvolgere persone di altre regioni – dice Nerozzi – magari anche di altre nazioni e scambiarci ricette, perché la cucina è anche cultura e conoscenza di usi e costumi diversi”.

La passione di Rita è preparare la pasta fresca e molto spesso posta ricette di primi piatti. Anche per Natale preparerai la pasta fresca?

“Si, pasta fresca ripiena per unire tradizione e innovazione – spiega Nerozzi – e il ripieno sarà con finocchiona macinata, ricotta di pecora e parmigiano, il tutto impiantato e condito con olio, burro e maggiorana”.