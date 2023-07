La cultura è per tutti con “Sussulti Metropolitani”: torna il festival di teatro diffuso nella Piana fiorentina

FIRENZE – Più di 20 appuntamenti a ingresso gratuito fra teatro, musica e attività per grandi e piccoli dal 18 agosto al 10 settembre in cinque Comuni della Piana fiorentina: Barberino-Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino. Presentato questa mattina il programma di “Sussulti metropolitani”, alla presenza di Andrea Bruno Savelli, direttore artistico di […]

FIRENZE – Più di 20 appuntamenti a ingresso gratuito fra teatro, musica e attività per grandi e piccoli dal 18 agosto al 10 settembre in cinque Comuni della Piana fiorentina: Barberino-Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino. Presentato questa mattina il programma di “Sussulti metropolitani”, alla presenza di Andrea Bruno Savelli, direttore artistico di Fondazione Accademia dei Perseveranti, Irene Padovani, assessora cultura ed eventi del Comune di Calenzano, Federica Petti, vice-sindaco del Comune di Campi Bisenzio, e Ornella Mercuri, presidente di Fondazione Accademia dei Perseveranti. Il festival, che è stato reso possibile in particolare grazie al contributo di Città Metropolitana di Firenze e ai Comuni di Barberino-Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino, torna in forma diffusa per portare in più luoghi della Piana fiorentina la centralità della cultura e della sua accessibilità ai cittadini.

“Questa è la festa del teatro – ha detto Andrea Bruno Savelli – senza essere presuntuosi, né troppo ambiziosi cerchiamo di ricreare ogni anno una festa che parta dal pomeriggio con spettacoli per i più piccoli, fino all’evento serale. Viviamo il teatro come una gioia, un rito collettivo che deve far emozionare, riflettere e divertire, e sono queste le emozioni che cerchiamo di proporre con “Sussulti Metropolitani”…”. “I “Sussulti Metropolitani” hanno una bella ricaduta sul territorio – ha detto Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura – e puntano al coinvolgimento attivo della popolazione giovanile, in particolare, con un programma ricco e di alta qualità, che promuoviamo con convinzione”. Un’estate che si prospetta ricca di iniziative come quella del Comune di Calenzano all’interno della quale si inserisce il festival: “Quello di “Sussulti Metropolitani” si conferma anche per questa edizione un festival diffuso coinvolgendo vari Comuni e luoghi della Città Metropolitana”, ha aggiunto l’assessore Padovani.

A concludere, il vice-sindaco di Campi Bisenzio, Federica Petti: “La nostra amministrazione punterà molto sulla cultura e “Sussulti Metropolitani”, fatto insieme agli altri Comuni dalla Piana, unisce due cose fondamentali: cultura e valorizzazione del territorio”. Fra gli appuntamenti da segnare in agenda Gene Gnocchi con “Il movimento del nulla”; “Apologia dell’avventura” con Pietro del Soldà diretto da Manfredi Rutelli, con le sonorità del musicista Valerio Corzani e della violinista Erica Scherl; “Trovatene uno bravo”, la dinamica tragicomica tra un uomo alle prese con le confusioni della crisi di mezza età e il suo psicologo che non riesce a fargli ritrovare i punti cardinali.

E ancora: “Maledette canzoni d’amore”, una carrellata tra brani immortali e aneddoti sui belli e maledetti della storia della musica con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli; “Princesa”, storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque – interpretata da Vladimir Luxuria – protagonista della celebre canzone di Fabrizio De André. Donna nata uomo che desidera disperatamente essere altro dal suo corpo, Princesa inizierà un viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile, fino ad arrivare alle grandi metropoli europee; “La verità, vi prego, sull’amore”: l’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato, insomma l’amore, raccontato e cantato da Stefano Massini e Luca Barbarossa.

