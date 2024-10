La denuncia della Cisl: “Tempo scuola ridotto nel fiorentino per le carenze di personale Ata”

FIRENZE – “L’Ufficio scolastico regionale non si degna neppure di rispondere alle richieste dell’Ufficio scolastico territoriale che ha raccolto le accorate richieste delle scuole fiorentine richiedendo 30 collaboratori scolastici e 10 amministrativi in più”. Ad affermarlo è Claudio Gaudio, segretario della Cisl Scuola Firenze-Prato (nella foto). La Cisl Scuola, infatti, aveva chiesto fin dai primi di settembre almeno altri 100 collaboratori scolastici in organico per garantire non solo la sicurezza e l’assistenza degli alunni ma anche il “tempo scuola” scelto dalle famiglie al momento delle iscrizioni dei loro figli. “Quanto denunciato nei giorni scorsi dai genitori e dal sindaco di Barberino-Tavarnelle – dice Gaudio – non è che la diretta conseguenza di quanto avevamo facilmente previsto: un istituto scolastico costretto a ridurre il tempo scuola per carenza di personale Ata è qualcosa che dovrebbe indicare al ministero dell’Istruzione la inadeguatezza delle scelte della Direzione regionale toscana. Non dare risposte alle legittime richieste delle scuole e delle famiglie non fa onore all’Usr Toscana, soprattutto perché in altre regioni le deroghe di personale Ata necessarie al funzionamento degli istituti sono state concesse senza bisogno di essere “supplicate”. Chiediamo un’immediata assegnazione delle unità di personale richieste dalle scuole, necessarie a garantire l’offerta formativa richiesta dalle famiglie”.