La donazione di sangue? Serve come il pane. E la busta di carta si trasforma in un invito a donare

LASTRA A SIGNA – Un sacchetto di carta, di quelli che si usano per metterci dentro il pane. Già perché la donazione di sangue oggi serve davvero come il pane. Da qui l’idea della nuova campagna promozionale promossa dalla Fratres regionale alla quale il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa ha subito aderito. Così come lo hanno fatto molti altri gruppi di tutta la Toscana, tanto che sono stati distribuiti più di 700.000 sacchetti di carta per la vendita del pane. La campagna, infatti, si sviluppa proprio su questi sacchetti di carta. Anzi, è un sacchetto di carta per alimenti sul quale è riportata la scritta “La donazione di sangue serve come il pane. Fallo per te e per gli altri. Dona sangue oggi”. L’intento dell’associazione, infatti, è quello di sensibilizzare più persone possibile alla donazione di sangue e, visto che a causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile fare promozione in presenza, “ci è sembrato utile – spiegano dalla Fratres di Lastra a Signa – chiedere aiuto a quei negozi che sono stati e che saranno aperti qualunque sia il colore della regione: appunto i forni e/o alimentari a cui va il nostro ringraziamento per aver aderito all’iniziativa. Il messaggio arriverà sulle tavole di tanti cittadini e speriamo che venga recepito e che in molti decidano di chiedere informazioni e diventare nuovi donatori”. Da quando è partita la campagna, e questo fa ben sperare, il gruppo ha già ricevuto alcune chiamate per “prenotare” la donazione di sangue. Donazioni che, a livello regionale, sono cresciute del 4% nei primi tre mesi del 2021. “Questo – continuano – è un momento importante per fare promozione in previsione dei mesi estivi che sono storicamente sempre quelli più difficili per le raccolte di sangue. Ricordiamo che la prossima giornata di donazione presso la nostra sede, nei locali della Misericordia a Lastra a Signa, è sabato 29 maggio, per prenotazioni e informazioni www.fratreslastra.org”.