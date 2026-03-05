“La donna è un’opera d’arte”. E in una mostra gli alunni della don Milani lo “certificano” con i loro lavori

CAMPI BISENZIO – Grande successo per l’inaugurazione della mostra “La donna é un’opera d’arte” alla scuola primaria Don Milani. Nell’ambito del progetto “C’è chi dice no”, ideato dalla docente Maria Cristina Di Rosa, realizzato con i colleghi delle classi seconde, terze e quarte e che ha visto la creazione di 121 opere d’arte, realizzate dai bambini, che si sono ispirati alle figure femminili più famose e significative della storia e su quelle che sono le professionalità delle donne al giorno d’oggi. “È fondamentale educare all’affettività e alla parità di genere fin dall’infanzia e gli alunni – spiegano dalla scuola – hanno dimostrato un grande interesse e una vivace partecipazione. Il progetto, infatti, è stato fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica, la professoressa Anna Piscitelli, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. A novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il vicesindaco Federica Petti ha premiato la classe del nostro istituto che aveva realizzato il disegno individuato come logo del tavolo delle politiche di genere. In quella occasione le classi realizzarono un flash mob sul valore del rispetto alla libertà e al consenso, momento condiviso con tutta la comunità educante e il territorio e che verrà ripetuto nella festa di istituto”.