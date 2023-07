La Fiera d’agosto e il luna park da settembre

SESTO FIORENTINO – Cambiano, per quest’anno in via sperimentale, le modalità di svolgimento della Fiera d’agosto, con il luna park che inizierà venerdì 1 settembre e si concluderà domenica 10 settembre. La kermesse Liberi Tutti si terrà invece da martedì 29 agosto a sabato 2 settembre, con il principale appuntamento fissato il 1 settembre per […]

SESTO FIORENTINO – Cambiano, per quest’anno in via sperimentale, le modalità di svolgimento della Fiera d’agosto, con il luna park che inizierà venerdì 1 settembre e si concluderà domenica 10 settembre. La kermesse Liberi Tutti si terrà invece da martedì 29 agosto a sabato 2 settembre, con il principale appuntamento fissato il 1 settembre per il tradizionale concerto della liberazione. Il programma completo e i nomi degli artisti che saliranno sul palco di piazza Vittorio Veneto saranno comunicati prossimamente. Nel pieno segno della tradizione saranno poi le iniziative previste per la serata di domenica 3 settembre, con il concerto della Banda musicale di Sesto Fiorentino, la tombola e i fuochi. In concomitanza con la presenza del luna park, sabato 2 e 9 settembre il mercato settimanale sarà parzialmente trasferito in via Barducci e via Garibaldi e si svolgerà secondo l’orario estivo. Il mercato tornerà nella sua sede ordinaria con l’orario invernale a partire da sabato 16 settembre.