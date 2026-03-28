“La foresta fa bene alla salute”: se ne parlerà lunedì 30 marzo a Firenze alla Scuola di agraria

FIRENZE – La foresta fa bene alla salute, di questo si parlerà a Firenze il pomeriggio del 30 marzo (in allegato il programma completo) presso la Scuola di agraria nell’aula Magna dell’Università. “Lo hanno appurato – si legge in una nota – studi e ricerche scientifiche curate dagli istituti del Cnr e del Crea in collaborazione con il Club Alpino Italiano, che illustreranno gli aspetti fondamentali di questa nuova attività con fini terapeutici, appositamente seguita da medici, psicologi e forestali, questi ultimi preposti al controllo e alla conservazione dello stato dei boschi in cui questa nuova disciplina si svolge. L’ambiente, il monitoraggio e la cura della vegetazione dei boschi, infatti, sono oggi al centro di una particolare attenzione su scala mondiale e il loro interesse sta diventando, con un attivo contributo dei dottori agronomi e forestali, sempre di più il punto di riferimento per un’alternativa sostenibile della vita, non solo nelle aree interne, ma altresì nelle nostre città, difendendole da alluvioni, dissesti idrogeologici, lunghi periodi di siccità, inquinamento dell’aria, decremento della biodiversità. La vita degli agglomerati urbani si sta rilevando sempre più connessa con gli ambienti naturali circostanti e anche con la terapia forestale si prospetta una concreta possibilità di migliorare le condizioni psico-fisiche, seguendo procedure già codificate, che si spera presto possano essere riconosciute anche dal Sistema sanitario nazionale. L’inizio dei lavori, per chi parteciperà a questo seminario, organizzato dalla Commissione selvicoltura della Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, è fissato alle 14.