La giornata degli etruschi tra musica e workshop

SESTO FIORENTINO – Dal 17 al 27 settembre la Pro Loco ha organizzato La Giornata degli etruschi, una serie di eventi locali alla riscoperta de storie e paesaggi del passato. Si inizia sabato 19 settembre alla biblioteca Ragionieri dove dalle 17 alle 19 si terrà un workshop di archeomusica etrusca dal titolo “Suoni d’ Etruria” + performance live a cura di Francesco Landucci (ArcheoLiuteria – Musicista). Sabato 26 settembre al Tumulo Etrusco La Montagnola di via F.lli Rosselli 67 Salle 17 si terrà il concerto dal titolo “Paesaggi sonori etruschi e visioni sonore dal mondo antico”. Partecipazione gratuita, massimo partecipanti ammessi n. 60. Spettacolo di arte, ricerca e archeologia musicale in cui vengono utilizzati strumenti musicali del mondo sonoro Etrusco, ricostruiti seguendo l’iconografia dell’epoca, grazie ad una ricerca ormai decennale nel settore, coadiuvata dai maggiori esperti nel settore della musica antica. Caratteristica unica è l’utilizzo dell’elettronica: i suoni e le melodie vengono prodotti singolarmente in tempo reale, per poi essere registrati e rimandati in contemporanea in loop, come se a comporre fosse un insieme di musicisti. Ne risulta una performance immersiva e carica di pathos, dal sapore antico ma con quel tocco di modernità che la rende unica nel suo genere. Lo spettatore viene a trovarsi così immerso in un’atmosfera dal sapore arcaico in maniera moderna. In più l’interno della Tomba della Montagnola risuonerà e sarà scenario di suggestive visioni.