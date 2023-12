La giunta prepara le indicazioni per la gestione di Villa Magli

CALENZANO – La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi le indicazioni per la stesura del bando di affidamento della gestione, per i prossimi cinque anni, della Residenza sanitaria assistenziale e del Centro diurno Villa Magli di via delle Bartoline. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire il livello dei servizi attuali, al di sopra […]

CALENZANO – La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi le indicazioni per la stesura del bando di affidamento della gestione, per i prossimi cinque anni, della Residenza sanitaria assistenziale e del Centro diurno Villa Magli di via delle Bartoline. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire il livello dei servizi attuali, al di sopra degli standard previsti dalla Regione per l’accreditamento e confermare l’occupazione del personale impiegato.

Dopo l’approvazione delle linee guida nel settembre scorso, sulla base di un’ipotesi di Piano economico finanziario, la Giunta ha adesso integrato i criteri per la stesura degli atti di gara. È previsto, in particolare, un impegno sulla manutenzione a carico del futuro gestore, mentre ci sarà una riduzione del canone a base d’asta che viene fissato a 70mila euro oltre Iva. La manutenzione sia ordinaria che straordinaria obbligatoria, a carico del concessionario, è stabilita fino a un massimo di 60mila euro oltre Iva all’anno per garantire il livello di adeguatezza della struttura, tenuto conto che l’immobile ha oltre 20 anni e potranno essere necessari degli interventi. Prevista anche una spesa di 5mila euro annui per le attrezzature, sempre a cura del gestore. Per quanto riguarda la quota sociale in Rsa a carico degli ospiti, resta invariata a 58,21 euro, livello stabilito e rimasto invariato da oltre 6 anni, mentre quella per il Centro diurno sale a 30 euro, allineandola ai valori praticati da altre strutture per queste tipologie di servizi.