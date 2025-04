La giunta signese ha approvato il rendiconto 2024: accolti i rilievi della Corte dei Conti 

SIGNA – Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato lo schema di rendiconto 2024 certificando un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari a 23. 42.661, 35 euro e un avanzo libero pari a 520.683, 66 euro. “Con l’approvazione del rendiconto – si legge in una nota – l’amministrazione comunale ha accolto pienamente i rilievi formulati dalla Corte dei Conti relativi ai rendiconti del 2020 e del 2021. Così come richiesto dalla sezione, infatti, senza alcun aggravio dei conti, è stata effettuata la diversa determinazione delle componenti del risultato di amministrazione tra quota vincolata e destinata agli investimenti che, come era già stato ben chiarito nella pronuncia, non pregiudicava e non ha pregiudicato, in nessun modo, gli equilibri di bilancio. L’analisi effettuata dalla Corte dei Conti è stata approfondita, verificando la piena sostenibilità e l’assoluta corretta della capacità di indebitamento e gli equilibri di finanza pubblica, riconoscendo la solidità dei bilanci e confermando i risultati di amministrazione registrati. La rideterminazione richiesta è stata, dunque, effettuata senza alcuna criticità e ora il rendiconto andrà all’attenzione del Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. L’avanzo libero sarà presto redistribuito ai diversi uffici così da utilizzare il “tesoretto” per effettuare nuovi lavori e nuovi interventi di manutenzione”.