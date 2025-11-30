La Lega a congresso a Prato: Letizia Faggi eletta nuovo segretario comunale

PRATO – Ieri sera si è svolto presso la sede della Lega di Prato il congresso comunale che ha segnato “un’importante fase di rinnovamento – si legge in una nota – per il partito locale. Presenti in sala l’onorevole Elisa Montemagni, commissario provinciale della Lega di Prato, di Filippo La Grassa, responsabile regionale del tesseramento della Lega Toscana, e Claudiu Stanasel, già vicepresidente del consiglio comunale pratese. Congresso che ha sancito ufficialmente la fine del mandato di Luis Micheli Clavier come segretario comunale, aprendo la strada a una nuova leadership con l’elezione di Letizia Faggi.

Letizia Faggi, che alle recenti elezioni regionali ha ottenuto un buon risultato, arrivando seconda nella lista del partito per numero di voti, è stata scelta per guidare la sezione comunale del Carroccio. Con un curriculum che spazia dalla maestra d’arte alla pittrice e scultrice, passando per personal trainer e alimentarista sportiva, Faggi ha anche ricoperto il ruolo di responsabile dello sport della Lega di Prato. Accanto a lei, nel direttivo comunale, figure nuove e di esperienza, come Leonardo Sali, giovane universitario e esponente del movimento giovanile, Aurelio Donzella, già consigliere comunale di Prato e medico, e Paolo Puccini, storico militante del partito e noto commerciante.

Nel corso del congresso, Faggi ha delineato un programma che si concentra su comunicazione trasparente e ascolto attivo della cittadinanza, con sportelli di ascolto mensili e assemblee pubbliche trimestrali. Fra le sue priorità ha evidenziato il rafforzamento delle relazioni istituzionali, con un dialogo costante con l’amministrazione comunale di Prato e i Comuni limitrofi. Sul fronte delle politiche locali, è previsto un lavoro concreto su temi quali l’ambiente, il sostegno alle famiglie e agli anziani, la valorizzazione della cultura e la mobilità, con l’obiettivo di rendere Prato più sicura e accessibile. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla formazione di una nuova classe dirigente.

“Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata e sono pronta a lavorare senza sosta per il bene della nostra città, – ha detto Faggi subito dopo la sua elezione – voglio una Lega che ascolta i cittadini, che si fa portavoce delle loro necessità e che lavora per un futuro migliore per tutti. La nostra città ha bisogno di un rinnovamento profondo e concreto, e io sono qui per realizzarlo, insieme alla nostra squadra”. “Letizia – ha aggiunto Montemagni – è una persona preparata, con grande passione e dedizione per la sua città. Sono sicura che saprà portare avanti un progetto ambizioso e di grande valore per la Lega di Prato. Questo congresso segna una tappa importante nel processo di rinnovamento del partito, e sono orgogliosa di poterlo sostenere”. Il partito si prepara ora ad affrontare le prossime elezioni comunali di Prato, previste per la primavera del 2026, un appuntamento cruciale per la Lega e per il futuro della città, con una squadra sempre più forte e unita.