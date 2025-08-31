“La Meglio Genìa” da vent’anni: cultura, tradizioni e divertimento per tutte le età in un mese di eventi 

CAMPI BISENZIO – Venti candeline per “La Meglio Genìa”, in programma dall’1 al 30 settembre, un mese intero di iniziative enogastronomiche, artistiche, culturali e sportive che animeranno la città, pensata per coinvolgere grandi e piccoli. “Dopo il successo delle passate edizioni, si conferma un appuntamento fondamentale per la nostra comunità – ha detto il vicesindaco […]

CAMPI BISENZIO – Venti candeline per “La Meglio Genìa”, in programma dall’1 al 30 settembre, un mese intero di iniziative enogastronomiche, artistiche, culturali e sportive che animeranno la città, pensata per coinvolgere grandi e piccoli. “Dopo il successo delle passate edizioni, si conferma un appuntamento fondamentale per la nostra comunità – ha detto il vicesindaco Federica Petti – con date dedicate a tutte le generazioni: dai bambini, protagonisti di attività e giochi, ai giovani e agli adulti. Una manifestazione che è frutto della collaborazione con le associazioni del territorio. E’ un orgoglio per la nostra città poter festeggiare la ventesima edizione con un programma così ampio e variegato”. “Siamo felici di tornare con una programmazione ricca e diversificata, che abbraccia la memoria, lo sport, la musica, l’arte e le tradizioni. “La Meglio Genìa” è un grande contenitore di eventi che unisce tutta la comunità e che, con il Palio della pecora e i Giochi sammartinesi, porta anche il valore della nostra tradizione popolare”, ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico, Daniele Matteini.

L’edizione 2025 de “La Meglio Genìa” offrirà quindi un cartellone ricco di eventi su tutto il territorio. Ci saranno mostre, come “Un caffè… geniale” alla Casa dell’Acqua, “I Prigioni – Lotta e libertà del Popolo Saharawi” e “Abbasso la guerra” nelle bacheche dell’atrio comunale, “Mito Pop” al Teatrodante Carlo Monni e “Da cosa nasce cosa” all’unterno di Hidron. Non mancheranno momenti di confronto con la rassegna “Fatti nostri in piazza”, ospitata sotto il Comune: incontri, dibattiti, interviste e spettacoli che offriranno l’occasione di riflettere e dialogare su temi sociali e culturali. Grande spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con “Settembre bambina”, i “Piccoli giovedì” alla piccola biblioteca del teatro, le attività al Museo archeologico di Gonfienti e la fiera dei bambini “Camp/biopoli”.

Il programma valorizzerà inoltre le tradizioni popolari e lo sport: dal Palio della pecora (27 settembre) ai Giochi sammartinesi, dalla Festa dello sport alla corsa podistica Trofeo Liberazione organizzata dall’Atletica Campi. La musica e lo spettacolo saranno protagonisti con concerti, sfilate, serate teatrali e il grande tributo a Notre-Dame de Paris al Teatrodante Carlo Monni. A completare il programma la Notte bianca dello sport, la festa della Protezione civile e l’appuntamento speciale “CaRa Campi Racconta” con Chiara Francini. Per ulteriori informazioni e per il programma completo degli eventi, consultare il sito ufficiale del Comune di Campi Bisenzio al link https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/megliogenia2025.