La Misericordia di Campi e la Misericordia di Firenze: “Uniti dalle radici, pronti per il futuro”

CAMPI BISENZIO – Non poteva mancare, nell’anno dei festeggiamenti (organizzati con il contributo di Chianti Mutua ETS) per il 480º dalla fondazione della Misericordia di Campi Bisenzio, una visita istituzionale alla Misericordia di Firenze, ovvero dove tutto ha preso vita nel 1244. Per questo un gruppo di 40 fra confratelli e consorelle, accompagnati dal Provveditore Cristiano Biancalani, sono stati accolti nel segno della fraternità dal Provveditore Bernardo Sani. Una giornata densa di emozione, tra le bellezze del Museo e dell’Archivio storico, per riscoprire il significato profondo del reciproco servizio. “Vedere volontari e famiglie insieme, – raccontano – uniti dallo stesso spirito di carità che anima la nostra missione da secoli, ci rende orgogliosi. Grazie a tutti i partecipanti per avere reso speciale questa giornata di condivisione. Per questo vogliamo ringraziare di cuore la Misericordia di Firenze, il Provveditore Bernardo Basetti Sani per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate oltre ai confratelli Riccardo e Marco e l’archivista Laura che ci hanno “fatto da guida” con notizie ricche di dettagli”.