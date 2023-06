La modella Ko So-young brand ambassador di Ginori 1735 per la Corea del Sud

SESTO FIORENTINO – L’attrice e modella Ko So-young avrà un ruolo come brand ambassador per la Corea del Sud di Ginori 1735.“Ko So-young possiede una personalità carismatica, oltre ad essere un’appassionata e una collezionista delle nostre creazioni. Siamo guidati dalla stessa passione per la creatività e la bellezza e siamo quindi entusiasti che collabori con noi” […]

SESTO FIORENTINO – L’attrice e modella Ko So-young avrà un ruolo come brand ambassador per la Corea del Sud di Ginori 1735.“Ko So-young possiede una personalità carismatica, oltre ad essere un’appassionata e una collezionista delle nostre creazioni. Siamo guidati dalla stessa passione per la creatività e la bellezza e siamo quindi entusiasti che collabori con noi” ha commentato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735.

“Sono entusiasta dell’opportunità di essere brand ambassador di Ginori 1735 per la Corea del Sud e di poter creare sinergie con il marchio, che ho da sempre apprezzato per il suo incredibile heritage, stile e artigianalità. È un onore lavorare con una Società che incarna la cultura, il colore e l’arte italiani e che condivide il mio stile. Non vedo l’ora di svelare i nostri progetti futuri, restate sintonizzati!” ha dichiarato madame Ko So-young.