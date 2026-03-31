La morte di Riccardo Tesse dell’associazione A Sesto Acuto

SESTO FIORENTINO – È morto Riccardo Tesse dell’associazione cuturale A Sesto Acuto. Ecco come lo ricordano i colleghi dell’associazione A Sesto Acuto.”Con profonda commozione ricordiamo il nostro amico e collega Ingegnere Riccardo Tesse. All’interno della Associazione Culturale A Sesto Acuto Riccardo è stato un esempio di rigore e dedizione. Non si è mai tirato indietro […]

SESTO FIORENTINO – È morto Riccardo Tesse dell’associazione cuturale A Sesto Acuto. Ecco come lo ricordano i colleghi dell’associazione A Sesto Acuto.”Con profonda commozione ricordiamo il nostro amico e collega Ingegnere Riccardo Tesse. All’interno della Associazione Culturale A Sesto Acuto Riccardo è stato un esempio di rigore e dedizione. Non si è mai tirato indietro davanti ad un impegno, offrendo il proprio contributo con un approccio sempre costruttivo. Il suo modo di vivere la professione, attento e rispettoso, esprimeva al meglio i valori che ci uniscono come comunità. Oggi, nel dolore della perdita, vogliamo conservarne l’eredità: la sua passione per il lavoro ben fatto, la disponibilità verso gli altri e la convinzione che la collaborazione sia la vera forza di un gruppo. A lui va il nostro pensiero più affettuoso, e alla sua famiglia la nostra più profonda vicinanza”.