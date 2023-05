“La nostra una campagna elettorale basata sui temi e lo sviluppo della città”: il Pd con convinzione per Leonardo Fabbri

CAMPI BISENZIO – Si sta chiudendo la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Campi. Con i cittadini che andranno al voto domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Un appuntamento in cui “il Partito Democratico – si legge in una nota – sostiene con convinzione Leonardo Fabbri, […]

CAMPI BISENZIO – Si sta chiudendo la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Campi. Con i cittadini che andranno al voto domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Un appuntamento in cui “il Partito Democratico – si legge in una nota – sostiene con convinzione Leonardo Fabbri, un candidato serio, appassionato, concreto, in grado di portare avanti il grande lavoro svolto nelle precedenti legislature e di incanalare l’azione di governo dentro al rinnovato Pd a guida Elly Schlein che compone la coalizione insieme a due liste civiche che rappresentano a pieno le energie belle della città. Le destre hanno fatto di questa campagna elettorale una passerella di ministri. Quegli stessi ministri che al governo nazionale tagliano il contributo affitti per i più deboli, tagliano su scuola e sanità, si dimostrano incapaci di gestire il tema dell’immigrazione immaginando solo grandi centri di detenzione che vorrebbero installare anche sul nostro territorio, rilanciano con forza per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola”.

“Noi abbiamo in mente un modello diverso di città e abbiamo fatto una campagna elettorale sui temi, sulle grandi opportunità che siamo riusciti ad agganciare come la tramvia, la ristrutturazione integrale di Villa Rucellai e Rocca Strozzi, il metrotreno aeroporto-Osmannoro-Campi-Prato, la nuova scuola superiore in zona Palagetta, la rete di ciclabili già in costruzione. Ma soprattutto sulla protezione dei cittadini, a partire dalle fasce più deboli. Per questo nei mesi scorsi abbiamo cercato di riunire il fronte progressista in città, consapevoli che è proprio ai valori del centrosinistra che si oppone questa destra che vuole “Melonizzare” Campi Bisenzio. Confidiamo, tuttavia, che i cittadini si uniranno per rispondere alle destre che si presentano divise e brave soltanto a fare l’elenco dei problemi ma non a risolverli, e per sostenere la nostra proposta politica fatta di sviluppo sostenibile e di sostegno sociale”.