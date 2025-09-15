SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurata sabato 20 settembre alle 11 la nuova Lucciola. Per festeggiare la riapertura della ex Polisportiva di piazza IV Novembre si terranno due giorni di appuntamenti per bambini e adulti, “Assaggi di Lucciola” curati dai nuovi gestori della struttura l’Associazione Zera. Sabato 20 settembre, nel pomeriggio alle 18.30 musica con Bobo Rondelli e poi alle 21.30 “Ti ricordi la Lucciola?”, intervento teatrale musicale con Andrea Bruni, Sara Bosi e Lucia Agostino. Domenica 21 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 “Assaggi di Lucciola” piccole anticipazioni delle attività per grandi e piccini. Alle 18.30 “Ascolto poetico” performance condivisa con il pubblico.
La nuova Lucciola: inaugurazione sabato 20 settembre
