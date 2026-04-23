La nuova sede del viola club Fedelissimi, la “prima” di “Svuota la cantina”: il fine settimana è al circolo Mcl di Sant’Angelo a Lecore

SIGNA – Un circolo? Un luogo da vivere e far vivere. Un posto dove andare a prendere un caffè, ma anche dove si creano opportunità di aggregazione e socialità. E, in tutto questo, il circolo Mcl Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore è sempre stato un passo avanti. Lo dimostrano le tante iniziative organizzate nel […]

SIGNA – Un circolo? Un luogo da vivere e far vivere. Un posto dove andare a prendere un caffè, ma anche dove si creano opportunità di aggregazione e socialità. E, in tutto questo, il circolo Mcl Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore è sempre stato un passo avanti. Lo dimostrano le tante iniziative organizzate nel corso degli anni (una su tutte la festa estiva). Lo conferma lo “spirito” che accomuna tutti i consigli che di volta in volta si sono susseguiti. L’ultimo, entrato in carica lo scorso settembre, è guidato da Alberto Cambi (nella foto) che ci ha ribadito, naturalmente seduti a un tavolino del bar del circolo, quale è uno degli obiettivi principali che ogni realtà del genere dovrebbe porsi: “Fare vedere che è un luogo vivo e dove si può stare bene”.

Due le iniziative in programma in questi giorni che confermano tutto ciò: domani, venerdì 24 aprile, l’inaugurazione della nuova sede del viola club Fedelissimi. Un club che ha fatto la storia della tifoseria viola, attivo dal 1980, e che adesso avrà una nuova casa. L’appuntamento è alle 19.30 per una serata in cui sarà possibile effettuare il tesseramento e, perché no, rivivere anche tanti di quei momenti che hanno caratterizzato questi quattro lustri e mezzo sempre al seguito della Fiorentina. Prevista una cena con pizza, birra/acqua/coca e caffè (cena più tesseramento 25 euro, inclusi sciarpa e adesivo del club), solo tesseramento, con gadget inclusi, 15 euro. Prenotazioni: direttamente al circolo (055 0941644) Alberto 339 7976256 – Luigi 333 8385286. Domenica 26, invece, gli spazi esterni del circolo ospiteranno la prima edizione di “Svuota la cantina”: già una trentina i “banchi” che hanno prenotato e che, dalle 7 alle 18.30, aspettano solo di essere visitati per passare qualche ora nel segno del vintage e nella speranza, chissà di scoprire qualche oggetto unico (info per gli espositori: 331 3936648 – 338 7576241 – 320 1186939).