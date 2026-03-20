“La pace si coltiva”, si inaugura l’Orto di Bettina: 30.000 tulipani per un messaggio di speranza, memoria e solidarietà

CAMPI BISENZIO – Un messaggio di speranza, memoria e solidarietà. E’ quello che vogliono lanciare i 30.000 tulipani dell’Orto di Bettina che sarà inaugurato domani, sabato 21 marzo, alle 15.30. “La pace si coltiva”: questo il fil rouge del progetto realizzato e curato dall’Associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Appuntamento, […]

CAMPI BISENZIO – Un messaggio di speranza, memoria e solidarietà. E’ quello che vogliono lanciare i 30.000 tulipani dell’Orto di Bettina che sarà inaugurato domani, sabato 21 marzo, alle 15.30. “La pace si coltiva”: questo il fil rouge del progetto realizzato e curato dall’Associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Appuntamento, quindi, in via Torricella 111 a San Martino dove l’immagine dei tulipani vuole simboleggiare l’inizio di un’opera di grande significato: “Il nostro auspicio è che la colomba della pace, circondata dalle dodici stelle simbolo di unità, solidarietà e armonia, e i quattordici raggi che rappresentano i ventisette Paesi europei insieme al Comune di Campi Bisenzio, possano lavorare uniti per la pace in Ucraina e in Palestina, raffigurate nella striscia orizzontale”, dicono dall’Associazione Bettina Onlus.

Il parco sarà accessibile gratuitamente tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18., permettendo ai visitatori di passeggiare tra i percorsi immersi nei colori dei tulipani. Sarà inoltre possibile raccogliere e portare a casa i fiori con un’offerta di 1 euro a fiore, destinata all’Associazione Bettina Onlus per il sostegno e la cura del progetto. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per il restauro della chiesa del convento. Su prenotazione, sarà inoltre possibile visitare il Convento della Bettina, patrona di Campi Bisenzio. Per maggiori informazioni e per prenotare una visita guidata, telefonare al numero 392 0676575 (Andrea). “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento speciale, un’occasione per celebrare la natura, la memoria e la solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono il nostro territorio. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.