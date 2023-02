La Piana fiorentina per Emiliano Fossi segretario del Pd regionale: incontro all’Unione Operaia di Colonnata

SESTO FIORENTINO – L’appuntamento è a Sesto Fiorentino per domani, venerdì 17 febbraio, con inizio alle 21, all’Unione Operaia di Colonnata. Per iniziativa congiunta di tutti i Comuni della Piana fiorentina a sostegno di Emiliano Fossi come segretario del Partito Democratico della Toscana. All’incontro parteciperà anche Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze. “Sarà una bella occasione di approfondimento – si legge in una nota – in vista delle primarie di domenica 26 febbraio per costruire insieme un nuovo Partito Democratico, anche in Toscana, mettendo al primo posto la lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, territoriali e dei diritti. Rilanciare la sanità pubblica, far tornare centrale la scuola e realizzare una transizione ecologica che non lasci indietro i più svantaggiati. La candidatura di Emiliano Fossi è espressione di tutto questo, un approccio non personalistico, ma di comunità, una politica nata e cresciuta nei nostri territori, coniugando energie ed esperienza da mettere a disposizione per il Pd toscano”.