“La Piana per la Palestina”, manifestazione il 24 maggio

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 24 maggio una manifestazione lungo le strade di Sesto “La Piana per la Palestina”. Fino ad ora sono centinaia le adesioni che hanno risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni e dalle istituzioni della Piana. Il concentramento si terrà alle 14 in piazza Vittorio Veneto e la conclusione sarà in piazza Rapisardi di fronte alla Casa del popolo di Colonnata per gli interventi degli organizzatori e delle realtà coinvolte. L’appello è stato lanciato dal collettivo del Giovesì, formato da giovani che svolgono volontariato presso l’Unione Operaia di Colonnata dove, ormai da diversi anni, organizzano iniziative di carattere culturale, politico e ricreativo. Alla lettera inviata a istituzioni, associazioni, sindacati e realtà collettive del territorio, oltre che a singoli, hanno già riposto centinaia di persone. Hanno dato la propria adesione, tra gli altri, i sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, Cgil, Fiom, le forze politiche di centrosinistra di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, numerosi circoli Arci, Acli e sezioni Anpi.

Fra le richieste contenute nella piattaforma c’è il cessate il fuoco immediato in tutta la Striscia di Gaza per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari, bloccati da settimane dal governo israeliano. “Si chiede – si legge in una nota degli organizzatori – al Governo italiano e all’Unione europea di rompere il vergognoso silenzio sul genocidio in corso a Gaza e di riconoscere lo Stato di Palestina quale elemento fondamentale per una pace giusta e duratura. Si chiede, infine, la condanna del piano israeliano di occupazione permanente della Striscia di Gaza, recentemente approvato dal gabinetto di sicurezza del governo di Tel Aviv che prevede la rimozione forzata della popolazione palestinese.