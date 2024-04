La Placa: “Signa non è un giocattolo da togliere a qualcuno”

SIGNA – “Il programma di Fratelli d’Italia è togliere Signa al Pd. Non mi pare un granché per la città e per i signesi”: Federico La Placa, segretario del Partito Democratico di Signa, risponde così a quanto detto ieri in sede di presentazione della lista Fratelli di Signa che sostiene la candidatura a sindaco di Monia Catalano. “Signa non è un giocattolo da togliere a qualcuno e merita un programma dove ci siano idee e progetti per il futuro. Evidentemente – prosegue La Placa – la voglia di prendere il Comune è così forte da tenere insieme gente di destra e gente che un tempo è stata a sinistra. Il loro progetto per Signa è questo: toglierla al Pd. Per fare cosa, non si sa. Noi invece pensiamo a renderla attrattiva per il lavoro, per le giovani famiglie. Abbiamo un programma per fare di Signa un posto con più servizi, dove vivere e studiare, dove lavorare e avere socialità, dove coltivare passioni e fare sport. Dispiace che gli avversari si siano candidati contro qualcuno e non per fare qualcosa per Signa”.