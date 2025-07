La Polizia locale rimuove i veicoli e i rifiuti abbandonati dal parcheggio di via dei Gelsi

CALENZANO – Sono stati rimossi, dalla Polizia locale e dall’ufficio ambiente del Comune, i veicoli e i rifiuti abbandonati nel parcheggio di via dei Gelsi. Sono 14 in totale i mezzi rimossi: 8 tra furgoni e auto intestati a imprese fallite o in procedura di liquidazione per le quali gli uffici hanno rintracciato i curatori, […]

CALENZANO – Sono stati rimossi, dalla Polizia locale e dall’ufficio ambiente del Comune, i veicoli e i rifiuti abbandonati nel parcheggio di via dei Gelsi. Sono 14 in totale i mezzi rimossi: 8 tra furgoni e auto intestati a imprese fallite o in procedura di liquidazione per le quali gli uffici hanno rintracciato i curatori, che hanno provveduto alla rimozione; 2 i furgoni rimossi dalla Polizia Locale, dopo essere risaliti ai proprietari, che sono stati sanzionati. Infine 4 furgoni sono stati rimossi da Alia tramite il servizio convenzionato con il Comune perché di proprietà sconosciuta, in quanto senza targhe e telaio. I mezzi abbandonati poi in alcuni casi contenevano all’interno ingenti quantità di materiali, che sono stati raccolti e smaltiti. L’ufficio di igiene urbana, con il lavoro degli ispettori ambientali, ha provveduto all’ispezione dei rifiuti e si è occupato, anche con l’intervento di Alia, di recuperare il materiale rimanente e liberare l’area per renderla di nuovo pulita.

“Si è trattato di un lavoro amministrativo articolato – commenta l’assessore alla Polizia locale, Marco Venturini – che ha richiesto tempo per rintracciare i proprietari, interfacciarsi con i curatori, provvedere alle rimozioni e alle demolizioni. Sappiamo che le aree periferiche, sia nelle aree aperte che in quelle industriali, sono più soggette a questo tipo di abbandoni e che dunque è fondamentale proseguire in un sistema di controlli, sia a cura della Polizia Locale, dotata anche di specifici dispositivi di videosorveglianza, che degli ispettori ambientali. Nel caso specifico di via Gelsi studieremo anche delle soluzioni per regolare l’accesso dei mezzi, come è stato fatto in altre aree comunali come via del Pratignone”.