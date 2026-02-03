La Racchetta al lavoro per rimuovere i rifiuti nell’area verde di via Donizetti

SESTO FIORENTINO – Circa 5 metri cubi di rifiuti sono stati raccolti dai volontari della Racchetta nl boschetto ceduo di oltre 5mila mq di via Donizetti. La pulizia dell’aera verde è iniziata, su richiesta del Comune, questo fine settimana e andrà avanti ancora fino al prossimo weekend. “Lo scorso fine settimana, grazie al lavoro di una ventina volontari coordinati dal nostro responsabile per gli interventi ambientali Bruno Formato, abbiamo rimosso la parte più grossolana dei rifiuti – sottolinea il presidente de La Racchetta sezione di Sesto Fiorentino Gianni Panunzi – Il lavoro non è terminato e nei prossimi giorni ci occuperemo della rimozione del materiale minuto. Come associazione siamo impegnati nel mantenimento ordinario della pulizia di questa area, in coordinamento con l’assessorato all’ambiente, ma ormai da tempo si era reso necessario un intervento più profondo che prevedesse anche il ripristino della strada, così da permettere una pulizia puntuale anche in zone precluse”.

Già da qualche anno La Racchetta si occupa della pulizia di quest’area, un vero e proprio polmone verde per la città e rifugio di numerose specie di volatili che qui nidificano. Per l’intervento dello scorso fine settimana sono stati impiegati anche alcuni mezzi meccanici che hanno permesso di riaprire la strada che corre parallela alla ferrovia, da tempo invasa dalla vegetazione, e di svolgere una pulizia approfondita anche nelle zone che normalmente non sono facilmente accessibili. “Ringrazio le volontarie e i volontari de La Racchetta per il lavoro prezioso che svolgono quotidianamente per il verde della nostra città, di cui questo intervento straordinario è uno sviluppo importante – sottolinea l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – Lungo la ferrovia si era creata una vera e propria discarica abusiva, la cui eliminazione rappresenta un tassello importante per il decoro e il contrasto degli abbandoni. Ultimati i lavori l’accesso alla strada sarà inibito così da impedire l’accesso ai mezzi ed evitare la formazione di nuovi accumuli di rifiuti”.