La Regione dà il via libera al Piano comunale di Protezione civile di Poggio a Caiano. L’ultimo risaliva al 2007

POGGIO A CAIANO – La Regione Toscana ha dato parere favorevole alla proposta del piano comunale di protezione civile di Poggio a Caiano. L’ultimo piano approvato risaliva al 2007. Gli uffici tecnici nei mesi scorsi, con l’ausilio di Anci Toscana, hanno lavorato alacremente per la stesura del piano che, prima della sua approvazione, ha attraversato diversi percorsi di legge. Con il nuovo piano di protezione civile, si legge in una nota, “l’amministrazione comunale si impegna a fronteggiare le emergenze che possono interessare il territorio poggese, come purtroppo è successo in seguito alle avverse condizioni meteo. Il piano di protezione civile comunale rappresenta, quindi, una guida chiara su cosa fare, dove intervenire e come coordinarsi in caso di calamità”. Il primo passo è stato quello dell’adozione della proposta di piano di protezione civile in giunta. Poi lo schema è stato inviato alla Regione Toscana che aveva tempo sessanta giorni per le osservazioni. Contemporaneamente (ma per meno tempo, trenta giorni) il piano è stato a disposizione della cittadinanza di Poggio a Caiano per eventuali suggerimenti o osservazioni.

La Regione adesso ha dato il via libera al piano che prima di essere discusso e votato, per l’approvazione definitiva, in consiglio comunale (la prossima seduta è il 29 dicembre) deve passare dalla terza commissione consiliare. Il documento è suddiviso per capitoli: introduzione, piano generale, elementi strategico-operativi del piano di protezione civile e i vari allegati che sono parte integrante del documento stesso.

“Questo strumento – spiega il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – è fondamentale per la nostra comunità, anche alla luce dell’incremento delle ondate di maltempo che stanno colpendo il nostro territorio. Non è solo una raccolta di procedure: è uno strumento pratico che indica dove e come agire in caso di allerte meteo e altre emergenze, per garantire interventi rapidi, coordinati ed efficaci. Sono contento del lavoro che è stato fatto e che si adegua anche alle vigenti normative. Il piano di protezione civile sarà dunque approvato entro la fine di quest’anno”.