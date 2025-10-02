La replica di Montelatici a D’Agati: “Grave che dopo oltre due anni un consigliere non conosca il regolamento”

CAMPI BISENZIO – Non si è fatta attendere la replica del presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, in merito alle parole pronunciate da Ernesto D’Agati (M5S) e riferite a quanto successo nel corso dell’ultima seduta (D’Agati (M5S): “Regionali, il sindaco chiarisca la sua posizione politica” – Piana Notizie). “E’ grave – dice Montelatici – che un consigliere comunale ancora oggi, dopo due anni e mezzo dall’inizio della consiliatura, non conosca il regolamento del consiglio comunale: non è che si possono presentare gli atti così a caso, come spiega benissimo l’articolo 41 del regolamento del consiglio comunale secondo cui i question time o le domande di attualità possono essere presentati solo dopo l’uscita dell’ordine del giorno e il giorno prima dello svolgimento del consiglio stesso su temi di attualità, non generici e non articolati in più domande, che interessano l’amministrazione su questioni di particolare importanza o urgenza riguardanti la propria attività e/o il territorio comunale. Proprio per questo motivo, nel rispetto del consiglio comunale, il question time è stato ritenuto inammissibile”.