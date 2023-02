“La rete dei sentieri di Lastra a Signa”: completato il progetto del Comune insieme al Club Alpino Italiano

LASTRA A SIGNA – Dopo un lavoro intenso di individuazione, segnatura e mappatura, sono stati completati i cinque nuovi sentieri del progetto “La rete dei sentieri di Lastra a Signa” promosso dal Comune insieme al Cai, Club Alpino Italiano – Sezione di Firenze. Il progetto, partito alcuni mesi fa, ha l’obiettivo di disporre di una rete escursionistica costituita da percorsi adeguatamente segnalati con la finalità di promuovere un turismo sostenibile e finalizzata alla valorizzazione ambientale, storico-naturalistica e turistica del territorio.

La rete sentieristica locale è stata progettata sulla base di percorsi già esistenti e individuati negli strumenti urbanistici del Comune che sono stati georeferenziati e di cui è stata effettuata segnatura e restituzione cartografica al fine di favorirne la fruibilità e arricchire l’offerta per un turismo lento. In particolare i cinque nuovi sentieri sono: il sentiero 741 Anello di Lecceto, il sentiero 743 Anello di San Romolo, il sentiero 742 Anello di villa Caruso, il sentiero 744 Anello tra Malmantile e la Pesa e il sentiero 745 Anello della Guerrina. Il progetto dei nuovi sentieri sarà presentato nel corso di un’iniziativa il prossimo 16 febbraio alle 21 nella sala consiliare del palazzo comunale alla presenza del sindaco Angela Bagni, dell’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, del presidente della sezione Cai di Firenze, Luigi Bardelli, e del coordinatore Cai del progetto, Giuseppe Alfio Ciabatti.

“Con i nuovi sentieri – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – vogliamo promuovere un turismo lento che attraverso questi itinerari potrà apprezzare e conoscere le bellezze del nostro territorio. La prevenzione e i corretti stili di vita sono sempre stati al centro del mio programma amministrativo e con questo nuovo progetto proseguiamo il lavoro già intrapreso negli anni passati sulla salute e sull’importanza di una vita sana e attiva”. “Il progetto promosso insieme al Cai ci ha consentito di mettere a sistema tutta una serie di percorsi già disponibili sul territorio per poterli fruire in modo sostenibile, – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – ringraziamo il Cai che con grande professionalità e competenza ci ha fornito gli strumenti per completare e definire il progetto grazie anche alla collaborazione di tante associazioni e realtà locali che hanno contribuito e supportato il Cai nella segnatura dei sentieri”.

“Questo progetto – ha spiegato il coordinatore Cai del progetto, Giuseppe Ciabatti – conferma la sensibilità dell’amministrazione comunale di Lastra a Signa per l’ambiente e qui ringrazio per la fiducia il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, il responsabile e funzionari dell’ufficio Ambiente che con competenza ci hanno supportato per tutte le necessità. Siamo convinti che la nuova e crescente sensibilità di questa amministrazione comunale per l’integrazione sentieri-territorio, attiverà una rinnovata consapevolezza per il turismo sostenibile riscoprendo il gusto di camminare per il benessere ma anche per godere del sorprendente ambiente naturale spesso poco conosciuto anche dai cittadini stessi. Da sottolineare il fatto che questi progetti possono essere significativamente considerati anche un piccolo contributo alla tutela dell’ambiente. Camminare con occhio curioso, permette di conoscere le trasformazioni del territorio, la delicatezza degli ecosistemi e quindi con comportamenti attenti, di preservarli”.

La rete escursionistica in questione sarà inserita nel futuro catasto della Rete escursionistica della Toscana (Ret), nel catasto nazionale di sentieri (Infomont) e trasposta su cartografia in scala adeguata per la realizzazione di carte escursionistiche per la promozione turistico-ricettiva del territorio del Comune di Lastra a Signa. I sentieri saranno sottoposti ad un’azione di manutenzione, adeguamento e segnatura al fine di favorirne la fruibilità in completa sicurezza e per tutti i periodi dell’anno.

