La reunion dei diplomati del 1975 tra ricordi e scherzi

SESTO FIORENTINO – Una reunion dopo 50 anni dalla maturità, come gli studenti di Breakfast Club, il film mito degli anni Ottanta del secolo scorso, anche i “ragazzi” del 1971 della scuola superiore all’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci sezione Edilizia di Firenze, si sono ritrovati per una cena e ricordare quei rapporto di amicizia nato nei tre anni di vita quotidiana gomito a gomito sui banchi di scuola. A lanciare l’idea di ritrovarsi per celebrare gli anni passati da quel “pezzo di carta” e fare un bilancio del tempo andato, il sestese Maurizio Toccafondi. “Eravamo una classe di soli 17 ragazzi – racconta oggi Toccafondi – provenienti da vari Comuni della provincia di Firenze con una estrazione molto varia, ma l’esiguo numero e l’isolamento delle nostre classi rispetto a tutta la scuola ha creato un legame che continua ancora oggi. Le nostre strade dopo il diploma si sono divise, solo alcuni sono rimasti in contatto lavorativo, ma la maggior parte ha preso strade diverse rispetto al titolo di studio conseguito Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Edilizia”. La classe unica in quegli anni dal 1971 al 1975 era la A.

Dopo il traguardo del diploma ciascuno ha preso la propria strada: chi ha proseguito studiando all’Università architettura o medicina, altri sono entrati nel mondo del lavoro dalle ferrovie dello stato alla Asl, dalla meccanica ai beni culturali, chi ha scelto l’ente pubblico e chi di restare nell’azienda di famiglia. Ciascuno a suo modo ha percorso una strada senza dimenticare la fine di quell’importate primo traguardo di studi concluso con il diploma tra studio e scherzi. “Il clima di quei tre anni scolastici vedeva i professori non solo come docenti,- racconta Toccafondi – ma come futuri colleghi, la maggior parte ingegneri e ad ognuno avevamo dato un soprannome in conseguenza al suo modo di insegnare o di comportarsi. La familiarità con loro ci portava anche a scherzare e a combinare qualche scherzo come impacchettare e infiocchettare con carta igienica la nuova Diane 4 color azzurro all’ingegner Cabra dopo averla posizionata su dei mattoni. Rimanevamo anche il pomeriggio a studiare o a finire disegni che solo grazie ai tavoli della scuola era possibile portare a termine e per pranzo come dei veri muratori andavamo in cantiere e accendevamo un piccolo falò con legname di resulta e arrostivamo le salsicce acquistate nella bottega di alimentari di un compagno di classe”. Ed ecco allora la reunion, per non dimenticare quei momenti spensierati: Maurizio Toccafondi, Robero Guarnieri, Andrea Cioncolini, Enzo Bonarini, Stefano Gheri, Claudio Capecchi, Mario Gargani, Elio Covino, Ilo Dacci, Marco Poli si sono ritrovati all’Osteria del pallone a Sesto Fiorentino. “L’adesione è stata totale per chi è rimasto – racconta Toccafondi sfiorato da un velo di malinconia – ma i ricordi sono troppo belli e noi abbiamo voluto ripercorrere quel momento. E lo faremo ancora”.