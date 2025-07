“La ricerca della felicità”: conto alla rovesscia per Massini alla Rocca di Carmignano

CARMIGNANO – L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare entro giovedì 24 luglio (eventi@comune.carmignano.po.iter; indicare nome e cognome, contatto telefonico, numero partecipanti): per Stefano Massini, e la sua presenza a “Carmignano Estate 2025”, l’evento probabilmente più in vista di un cartellone ricco e che sta riscontrando successo di pubblico, con serate e appuntamenti molto partecipati, è iniziato il conto alla rovescia: sabato 26 luglio (alle 21.15), lo scrittore e drammaturgo fiorentino, il primo autore italiano ad essersi aggiudicato un Tony Award, l’Oscar del teatro americano, le cui opere sono tra le più rappresentate nel mondo, tradotte e pubblicate in quarantatré lingue, presenterà, nello splendido e suggestivo scenario della Rocca, il suo spettacolo “La ricerca della felicità” (musiche dal vivo Luca Roccia Baldini, produzione Savà produzioni creative).

Che cosa è, in fondo, la felicità? Che cosa cerchiamo davvero, quando diciamo di voler essere felici? Stefano Massini, fra storie, personaggi, racconti e testimonianze, in un viaggio emozionante, rocambolesco e pieno di ironia, accompagna il pubblico in un vortice irresistibile di domande e di cambi di prospettiva, fino all’incredibile constatazione che sì la felicità è l’obiettivo a cui ogni essere umano tende, ma è difficilissimo definirla in un’epoca nella quale si è ostaggi, tutti, di un dovere categorico: essere per forza sempre felici e, quando ciò non avviene, simulare di esserlo. Massini porta gli spettatori nel grande teatro della finzione, quello in cui è imposto il sorriso per non rischiare di finire fra i “perdenti”. Ma se allora la felicità, per paradosso, fosse proprio riuscire a essere felici della propria infelicità? Per assistere allo spettacolo di Massini è consigliabile raggiungere la Rocca (via di Castello, 1) a piedi e lasciare l’auto parcheggiata a Carmignano. E’ consigliato inoltre portare un plaid per sedersi sul prato. Chiosco aperto. L’apertura del cancello della Rocca avverrà alle 19.30 fino alle 21.15, orario di inizio della rappresentazione.