La segnalazione di un lettore: “Perché nessuno si occupa di quei rifiuti nell’area dello stadio del Bisenzio?”

SIGNA – La segnalazione ci è arrivata da un nostro lettore. E non riguarda assolutamente né la gestione dello stadio, né tanto meno la parte sportiva. Ma alcune “disfunzioni”, chiamiamole così, all’interno di quello che comunque resta l’area verde dello stadio del Bisenzio. “Una situazione insopportabile”, la definisce. E riguarda tutta una serie di rifiuti […]

SIGNA – La segnalazione ci è arrivata da un nostro lettore. E non riguarda assolutamente né la gestione dello stadio, né tanto meno la parte sportiva. Ma alcune “disfunzioni”, chiamiamole così, all’interno di quello che comunque resta l’area verde dello stadio del Bisenzio. “Una situazione insopportabile”, la definisce. E riguarda tutta una serie di rifiuti abbandonati e che da tempo, come ci ha spiegato andando direttamente sul posto, sono “in giacenza”. “Alcuni di questi (di cui alleghiamo anche le foto, n.d.r.) sono qui da anni, ma nessuno se ne occupa e nessuno se ne preoccupa”.