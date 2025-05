La selezione del Campionato della bugia al Teatro San Martino

SESTO FIORENTINO – La sesta edizione della selezione fiorentina del Campionato italiano della bugia avrà un risvolto solidale: l’intero incasso sarà donato per sostenere i danni subiti dal territorio durante l’alluvione del 14 marzo scorso al Teatro San Martino. L’ingresso sarà ad offerta libera e la serata del Campionato italiano della bugia si terrà l’8 giugno alle 17 proprio al teatro di piazza della Chiesa. Presenteranno la serata Alessandro Masti e Mario Barchielli. Tutti potranno salire sul palco: vince chi la “spara” più grossa, ovvero chi racconterà la bugia più simpatica, divertente o quant’altro può venire in mente. Ci saranno cinque giudici che avranno il compito di stabilire la graduatoria. In campo sono già iscritti alcuni degli allievi della scuola di teatro dei “Formaggini guasti” che arriveranno direttamente da Montemurlo per sfidare gli almeno altri sei già “bugiardi” iscritti, tra cui il vincitore dello scorso anno: Lenio Vallati, che ha avuto la meglio sui tanti concorrenti dell’associazione sestese Liberarte, presenti lo scorso anno anno. In palio i premi offerti dalla AB e soprattutto la possibilità di andare, in rappresentanza dell’intera provincia fiorentina, direttamente alle fasi finali nazionali, che si svolgeranno nella frazione Le Piastre nel primo weekend di agosto. Per l’occasione il tema caratterizzante “la scuola”. L’evento rientra nei festeggiamenti della ricorrenza del bicentenario della nascita di Carlo Collodi Lorenzini coordinati dal Comitato del Bicentenario Collodiano, ed ha il sostegno anche della Pro Loco di Sesto Fiorentino. Per informazioni ed iscrizioni basta contattare l’email pinocchioacasasua@gmail.com o presentarsi di persona direttamente alla manifestazione.