La sestese Alice Baldini nel gruppo delle 24 finaliste regionali al concorso di Miss Italia

SESTO FIORENTINO – Ci sarà anche la diciottenne sestese Alice Baldiini tra le 24 finaliste regionali del concorso Miss Italia della Toscana. Il gruppo è stato selezionato alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese martedì 10 agosto, organizzata dall’agenzia Syriostar responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, senza la presenza del pubblico nel rispetto delle norme vigenti Covid-19.

La giuria tecnica era presieduta da Alessandro Fontanelli coordinatore parrucchieri stilisti nuovi look, era formata anche da Paolo Mazzei fotografo professionista, Raffaello Zanieri cantante, attore, presentatore e showman, da Sandra Pellegrini Castin Expert e da Anna D’Angelo consulente d’Immagine e Stylist.

Le 24 finaliste sono:

VANESSA COLECCHIA di Massa – 19 anni – studentessa.

CAROLINA MIRABILE – di Prato – 25 anni – segretaria amministrativa in azienda tessile.

CAMILLA LORIERI – di Firenze – 26 anni – modella.

ARIANNA DIONIGI – di Castellina in Chianti (SI) – 18 anni – studentessa.

ALICE BALDINI – di Sesto Fiorentino (FI) – 18 anni – studentessa.

VIRGINIA BARSACCHI – di Cenaia (PI) – 18 anni – studentessa.

CHIARA CORRIERI – di San Miniato (PI) – 20 anni – studentessa universitaria.

SARA GALANTUOMINI – di Rosignano Marittino (LI) – 19 anni – studentessa.

GEMMA PADULA – di Bagno a Ripoli (FI) – 19 anni – studentessa.

SARA GORI – di Pistoia – 27 anni – praticante forense.

REBECCA RICETTI – di Cascina (PI) – 21 anni – studentessa.

SARA FABBRI – di Grosseto – 18 anni – studentessa.

FEDERICA BETTI – di Montevarchi (AR) – 22 anni – impiegata in studio tecnico.

LUCREZIA BIMBI – di Firenze – 20 anni – studentessa universitaria.

LAURA SICCA – di Lucca – 19 anni – studentessa.

VIOLA CIOLLARO – di Lucca – 19 anni – studentessa.

MATILDE NATALI – di Empoli (FI) – 18 anni – studentessa.

KHADY DIAKHATE’ – di Santa Croce sull’Arno (PI) – 19 anni – praticante di palestra.

DANIELA RUGGIRIELLO – di Livorno – 25 anni – praticante di palestra.

ANITA FRATTI – di Capoliveri – Elba (LI) – 18 anni – studentessa.

ANTONIETTA MARINO – di Bibbona (LI) – 24 anni – studentessa.

NOEMI CORNELLO – di Firenze – 19 anni – studentessa.

AZZURRA GASPERINI – di Greve in Chianti (FI) – 22 anni – libero professionista.

VALENTINA IARDELLA – di Cecina (LI) – 24 anni – assistente di volo.

Le 24 finaliste regionali si contenderanno oltre al titolo di Miss Toscana 2021 le 7 fasce regionali dei titoli satellite che dara’ loro il diritto di partecipare oltre che alla finale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI) anche alle prefinali nazionali.

Il programma delle finale dei titoli satellite sono programmate per: il12 agosto in piazza della Repubblica a Poppi (AR).con l’elezione di Miss Miluna Toscana, il 16 agosto in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI) con

elezione di Miss Cinema Toscana. Sabato 21 agosto a Villa Sperling a Montepiano di Vernio (PO) con l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza. Domenica 29 agosto in piazza Risorgimento a Quarrata (PT) con l’elezione di Miss Sorriso Toscana. Il 30 agosto in piazza Gramsci a Castelfiorentino (FI) con l’elezione di Miss Be_Much Toscana. Il 3 settembre in piazza Garibaldi a Casciana Terme (PI) dove verranno elette Miss Sport Toscana, Miss Eleganza Toscana e Miss Toscana 2021..