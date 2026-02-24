La società, la cultura e la vita quotidiana in un mese di iniziative: presentato il cartellone di “Signa è donna”

SIGNA – Presentato questa mattina in Comune il cartellone di eventi “Signa è donna”, promosso dall’amministrazione comunale insieme alle tante associazioni ed enti coinvolti. “Un programma ampio e articolato – spiegano – che accompagnerà l’intero mese di marzo con iniziative dedicate alla valorizzazione della donna nella società, nella cultura e nella vita quotidiana della comunità. Un percorso condiviso, costruito con il contributo del tessuto associativo locale, capace di proporre occasioni di riflessione, approfondimento e partecipazione che spaziano dallo sport alla salute e alle arti figurative, dal teatro alla musica, offrendo una visione completa e attuale delle tematiche legate alla condizione femminile”. L’amministrazione comunale ha espresso “grande soddisfazione per un calendario così ricco e qualificato”, presentato dal sindaco Giampiero Fossi e dal vicesindaco Marinella Fossi.

Non una sola giornata “simbolica”, ma un intero mese dedicato alla donna, come occasione di celebrazione, ma anche di osservazione e riflessione. Fra gli appuntamenti di particolare rilievo l’incontro con Filomena Lamberti, prima donna in Italia sfregiata con l’acido solforico, che porterà la sua testimonianza di coraggio e rinascita sia con un incontro pubblico in sala consiliare che nelle scuole insieme all’associazione Pollicino, offrendo ai giovani un’importante occasione di confronto sui temi della violenza di genere e della dignità della persona. Accanto a questo momento di forte impatto, il programma propone incontri e dibattiti dedicati alla condizione della donna oggi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Ampio spazio è riservato alla memoria storica e alle radici identitarie del territorio con le aperture straordinarie e i laboratori al Museo civico della paglia, che proporrà attività per famiglie e approfondimenti in vista del 130° anniversario del grande sciopero delle trecciaiole del 1896.

Il cartellone si arricchisce, inoltre, di spettacoli teatrali, performance artistiche e concerti, tra cui lo spettacolo teatrale “Ricamata in silenzio”, intenso momento di narrazione e riflessione sulla condizione femminile, e l’iniziativa artistica curata da Exinea, che attraverso performance e linguaggi contemporanei offrirà ulteriori spunti di approfondimento e sensibilizzazione. Fra gli altri appuntamenti di rilievo l’esibizione “Respect” con Lidia Coci, organizzata con la fattiva collaborazione della Pro loco, oltre alla mostra di Skim “Big Bang” e ai momenti dedicati alla tradizione cittadina con la svelatura e l’offerta del cero alla Santa Vergine di Marzo in occasione dell’anniversario della conquista del Castello. Grande attenzione è dedicata anche al benessere e allo sport, con le “Camminate rosa”, la “Pedalata rosa”, le attività di meditazione e rilassamento e le numerose prove gratuite promosse dalle realtà sportive del territorio, rivolte a bambine, ragazze e donne di ogni età, a testimonianza di un impegno concreto verso la salute e la qualità della vita.