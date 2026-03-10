La speranza come possibilità concreta di futuro: inaugurata la mostra di Stelleconfuse e Grafite Art

CAMPI BISENZIO – Venerdì scorso Grafite Art ha inaugurato presso la sala Art&Studio, all’interno del centro sportivo Hidron, la mostra personale “Hope” dell’artista Stelleconfuse. Mostra che resterà visibile fino al 31 marzo e che presenta un percorso visivo e concettuale dedicato al tema della speranza, intesa non come elemento consolatorio, ma come strumento critico per […]

CAMPI BISENZIO – Venerdì scorso Grafite Art ha inaugurato presso la sala Art&Studio, all’interno del centro sportivo Hidron, la mostra personale “Hope” dell’artista Stelleconfuse. Mostra che resterà visibile fino al 31 marzo e che presenta un percorso visivo e concettuale dedicato al tema della speranza, intesa non come elemento consolatorio, ma come strumento critico per interrogare il presente, segnato da crisi, conflitti e trasformazioni profonde. Il progetto si sviluppa infatti a partire dal logo dell’artista – l’albero – reinterpretato attraverso una pluralità di forme e soluzioni visive. L’albero diventa così un dispositivo concettuale e una struttura di pensiero, capace di declinare il tema della speranza in relazione a prospettive concrete: una vita migliore, un mondo senza guerra, un’idea di lavoro più equa, una città sostenibile, un linguaggio universale e una rinnovata relazione con la natura. Non a caso, la ricerca di Stelleconfuse si colloca tra dimensione simbolica e realtà sociale e le opere non propongono risposte definitive, ma aprono scenari e possibilità, invitando a ripensare il rapporto tra individuo, comunità e ambiente. In questo contesto, la speranza emerge come tensione consapevole e come orizzonte critico, riportando l’idea di futuro entro una dimensione di responsabilità collettiva.

Grafite Art è invece un collettivo di artisti guidato da Simone Lastrucci e Laura Rizzo, che si propone di organizzare, oltre a mostre di artisti del territorio, laboratori per bambini, corsi, presentazioni libri e di valutare ogni proposta culturale (per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo info.grafiteart@gmail.com). Lo spazio Hidron Art&Studio è una sala messa a disposizione della direzione Hidron, nel nome di Andrea Massagli, che, in maniera del tutto gratuita, può essere usata come sala studio/lettura con Wi-Fi gratuito, è disponibile il servizio di bookcrossing (scambio libri), oltre ovviamente all’organizzazione di mostre ed eventi culturali.