La “terza pagina” di Piananotizie: recensioni di libri e consigli di lettura

Siamo un popolo di santi, navigatori e scrittori. Poichè la santità non ci compete e la navigazione non è nelle nostre corde, abbiamo deciso di dedicarci alla scrittura, anzi in questo caso alla lettura. Non solo perchè è un settore da noi conosciuto, ma anche perché sappiamo che molti nostri lettori sono anche scrittori. E alcuni di loro hanno pubblicato uno o più libri e sono alla ricerca di una recensione, o cercano di raggiungere i loro possibili lettori. Sappiamo quanto sia importante per chi ha scritto una storia avere un pubblico pronto a leggerla. Per questo abbiamo pensato di dare il via ad un nuovo spazio. Una “pagina” dedicata ai libri, alle letture e alle recensioni.

Da settembre Piananotizie ospiterà una nuova rubrica ad hoc per gli scrittori che hanno pubblicato le loro opere e sono alla ricerca di una recensione. Per informazioni sulle modalità di accesso contattare pubblicita@piananotizie.it