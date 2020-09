“La torta più buona”? Alla Fratellanza Popolare. Ecco come partecipare alla sfida

CAMPI BISENZIO – Chi se la cava in cucina, ma anche chi vuole provare a cimentarsi per passare qualche ora in allegria, non può non raccogliere questa “sfida”. Nell’ambito infatti dei festeggiamenti per l’inaugurazione della nuova sede, la Fratellanza Popolare di San Donnino ha organizzato per domani, giovedì 24 settembre, una gara del tutto particolare, […]

CAMPI BISENZIO – Chi se la cava in cucina, ma anche chi vuole provare a cimentarsi per passare qualche ora in allegria, non può non raccogliere questa “sfida”. Nell’ambito infatti dei festeggiamenti per l’inaugurazione della nuova sede, la Fratellanza Popolare di San Donnino ha organizzato per domani, giovedì 24 settembre, una gara del tutto particolare, ovvero quella per realizzare “La torta più buona”. In pratica, chi desidera partecipare, deve portare entro le 18, sempre di domani (previa iscrizione al numero di telefono 055 8992123), la propria torta presso la sede della Fratellanza Popolare, in via delle Molina a San Donnino. Alle 21.15 invece avrà inizio la serata vera e propria, che in caso di maltempo si svolgerà al coperto, nel corso della quale, fra un po’ di musica e quattro chiacchiere, una giuria qualificata sceglierà la torta più buona.