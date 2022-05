La tramvia, la scuola, il Parco della Piana: quattro incontri del Pd per disegnare il futuro di Campi insieme ai cittadini

CAMPI BISENZIO – “Un percorso importante, aperto a tutti e che si basi sui dei contenuti per aprirsi ulteriormente alla città”: l’ha definita così il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, la campagna d’ascolto che prenderà il via il prossimo 21 maggio per concludersi esattamente un mese dopo, il 21 giugno, e che darà il […]

CAMPI BISENZIO – “Un percorso importante, aperto a tutti e che si basi sui dei contenuti per aprirsi ulteriormente alla città”: l’ha definita così il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, la campagna d’ascolto che prenderà il via il prossimo 21 maggio per concludersi esattamente un mese dopo, il 21 giugno, e che darà il via ufficialmente al cammino di avvicinamento verso le elezioni amministrative dell’anno prossimo. Primo appuntamento in programma quello di sabato 21 maggio alle 10 alla Limonaia di Villa Montalvo (“Più vivace”) per parlare in modo particolare di giovani, cultura e istruzione, ma anche di commercio e di sicurezza. Con tre obbiettivi che Galletti ha sintetizzato così: “Dire quello che è stato fatto in questi quattro anni, immaginare il futuro, di fronte al quale Campi Bisenzio ha sicuramente davanti a sé delle opportunità importanti, e ascoltare”. “Quattro tappe, di cui siamo anche orgogliosi – ha aggiunto – che aiuterà e ci aiuterà a individuare il nome del candidato sindaco”.

Più Campi: questo il fil rouge del poker di appuntamenti che fanno parte della campagna di ascolto e partecipazione. Quattro appuntamenti per altrettante aree tematiche, in quattro diverse zone della città, per confrontarsi con i cittadini su temi specifici che riguardano Campi. “Un’occasione – ha aggiunto Galletti – per raccontare ai campigiani ciò che è stato realizzato in questi anni, per spiegare gli impegni già in programma ma anche per ascoltare proposte, idee e sollecitazioni da chi vive quotidianamente il territorio e aprirsi quindi al confronto con associazioni e semplici cittadini che vogliono dire la loro sul futuro della città. Un momento di apertura alla cittadinanza che rappresenta anche un primo passo del percorso che porterà alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2023”.

“Più Insieme” sarà invece il titolo del secondo step. Mercoledì 1 giugno alle 21 il circolo parrocchiale Anspi di Santa Maria ospiterà l’incontro dedicato ai temi del sociale: lavoro e sanità, accoglienza, economia civile, welfare di comunità, social housing, pari opportunità, beni comuni e partecipazione. Il terzo appuntamento, “Più verde” sarà dedicato ai temi dell’ambiente. Venerdì 10 giugno alle 18 presso la Casa del popolo di San Donnino si parlerà di Parco della Piana, tramvia e piste ciclabili, di sport, sostenibilità, forestazione e poi economia circolare, raccolta differenziata ed energie rinnovabili.

L’ultimo appuntamento della campagna lanciata dal Pd campigiano coinciderà con l’avvio della Festa dell’Unità, che anche quest’anno tornerà in forma itinerante tra i circoli del territorio. Il quarto incontro rappresenterà anche il momento per tirare le fila sulle proposte avanzate nelle tappe precedenti, affrontando le questioni dal punto di vista urbanistico. “Più futuro”, questo il titolo dell’iniziativa che si terrà martedì 21 giugno alle 21.30 al circolo Arci Dino Manetti, sarà quindi lo spazio in cui parlare di scuola superiore, Casa della salute e circonvallazioni, di rigenerazione urbana, vivibilità, Parco della Piana, tramvia e servizi.