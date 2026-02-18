“La Trave del Montalbano”: dieci Comuni, un’unica firma per un turismo culturale e fatto di sviluppo sostenibile

CARMIGNANO – Un territorio unito da paesaggio, storia e identità comuni, sceglie di fare squadra per costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Presso l’agriturismo Il Piastrino di Vinci è stata firmata la manifestazione di intenti del progetto turistico-culturale denominata “La Trave del Montalbano”, che avvia formalmente il percorso condiviso tra dieci Comuni per la valorizzazione coordinata dell’area collinare. A sottoscrivere l’accordo quadro sono stati infatti i Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. I firmatari hanno condiviso un’area di rilevante valore paesaggistico, ambientale e culturale – nota anche per le sue radici leonardiane – e individuato nel turismo lento, nella mobilità dolce, nel bike trekking e nel turismo equestre le leve strategiche per uno sviluppo sostenibile, accessibile e destagionalizzato.

Il progetto punta alla creazione di un sistema integrato di itinerari e a una strategia unitaria di promozione e governance territoriale. L’Accordo prevede la successiva definizione del protocollo di intesa “La Trave del Montalbano” e l’istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. L’attuazione avverrà tramite protocolli, convenzioni e accordi operativi successivi. Gli enti firmatari si sono impegnati a collaborare alla pianificazione infrastrutturale, coordinare le azioni sui rispettivi territori, integrare gli strumenti urbanistici, promuovere congiuntamente il percorso e concorrere alla futura gestione e manutenzione del sistema. Comune capofila dell’iniziativa è Lamporecchio. L’iniziativa è volta a promuovere un turismo lento, sostenibile e di qualità, capace di valorizzare il paesaggio e le identità locali. E la collaborazione fra i Comuni è considerata essenziale per dare al Montalbano una voce unica e rafforzare le opportunità concrete di sviluppo del territorio.

“Il progetto – ha detto l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Carmignano, Dario Di Giacomo – crea un asse strategico che collegherà Pistoia a Firenze, lungo la via della storia dagli Etruschi fino a Leonardo, Cosimo I e alle eccellenze enogastronomiche attuali. L’iniziativa non sarà solo un percorso fisico, ma rappresenterà una strada concreta per il successo e la valorizzazione del territorio”. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, per voce dell’assessore Piero Baroncelli, che ha sottolineato “l’importanza di unire dieci Comuni in un’iniziativa inter-ambito finalizzata a esaltare il territorio. L’iniziativa prevede la richiesta di finanziamenti regionali per sostenere le attività progettuali, ponendo al centro la valorizzazione dell’area del Montalbano”. Infine il Comune di Signa, con il sindaco Giampiero Fossi che ha rilevato come “il progetto rappresenti un’occasione straordinaria per portare al centro dell’attenzione turistica una realtà composita e ricca di elementi storici, artistici e naturali. Il Montalbano viene considerato in grado di offrire esperienze di grande valore ai visitatori, mettendo in rete paesaggio, cultura e identità locali. L’area potrá affermarsi come nuova destinazione turistica di rilievo, accanto a zone già affermate della Toscana come il Chianti e la Val d’Orcia, diventando un punto di riferimento per un turismo autentico e sostenibile”.